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События

Алматинка сменила цвет глаз и столкнулась с трагическими последствиями

потеря зрения, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 11:35 Фото: Минздрав/сгенерировано ИИ
Жительница Алматы сделала операцию по смене цвета глаз и стала инвалидом, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения РК 26 июня 2026 года рассказали, что для смены цвета глаз алматинка отправилась за границу. Но после операции она столкнулась с тяжелыми осложнениями – глаукомой и помутнением роговицы.

"Из-за осложнений женщина практически потеряла зрение. Один глаз полностью утратил зрительные функции, а другим она могла лишь различать свет. В результате пациентке была установлена инвалидность I группы", – рассказали в Минздраве.

Женщина обращалась в различные клиники Казахстана и зарубежья, но восстановить зрение никто не брался. Надежда оставалась только на один глаз, сохранивший минимальные зрительные функции.

За сложный случай взялась офтальмолог Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алматы Гульзат Абдраимова.

По словам врачей, ситуацию осложняло крайне высокое внутриглазное давление. Во время операции существовал риск тяжелого осложнения в виде экспульсивного кровотечения, которое могло привести к окончательной потере зрения.

Несмотря на высокие риски, специалисты приняли решение бороться за глаз, в котором сохранялось светоощущение. Пациентке выполнили комбинированную операцию продолжительностью около двух часов: провели антиглаукомное вмешательство для снижения внутриглазного давления и трансплантацию роговицы.

В результате удалось снизить внутриглазное давление и восстановить зрительные функции глаза, который до операции различал лишь свет. После хирургического вмешательства пациентка начала видеть. Сегодня женщина продолжает наблюдение и реабилитацию.

Другая алматинка 10 лет жила с опухолью в подбородке, которая увеличилась до невероятных размеров.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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