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Самое время сделать то, чего хочется: прогноз Василисы Володиной на 3 марта

Самое время сделать то, чего хочется: прогноз Василисы Володиной на 3 марта, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 09:58 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Сегодня, 3 марта 2025 года, до обеда можно никуда не спешить. Об этом рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, до 14:00 по московскому времени (до 16:00 по времени Астаны) Луна, отвечающая за общий исход дел, холостая – незамужняя.

"Значит, изменить что-то будет чрезвычайно сложно. Стоит ли лезть из кожи вон? А вот с 14:00 и до конца суток будет прекрасный период гармоничного взаимодействия Луны с Солнцем. Самое время проявить себя и свои таланты, "засветиться" где-нибудь, поработать над имиджем. Да и в целом сделать то, чего хочется", – написала в понедельник в Telegram-канале Володина.

Также, как уточнила Василиса, вторая половина дня подходит для общения с яркими и успешными людьми.

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Более подробно о гороскопе для всех знаков зодиака на понедельник, 3 марта 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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