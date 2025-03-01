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Прощеное воскресенье: что можно и чего нельзя делать 2 марта

Праздник Крещения, Крещение, крещенские купания, купание, христианство, церковь, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 13:09 Фото: Zakon.kz
Перед началом Великого поста, который в 2025 году начинается 3 марта, в православии традиционно отмечается Прощеное воскресенье. В этом году оно приходится на 2 марта, сообщает Zakon.kz.

Праздник этот имеет плавающую дату, поскольку связан с началом самого долгого и изнурительного в церковном году поста, который недаром носит название Великий.

Почему это воскресенье Прощеное и какие у него еще названия

Праздник носит сразу несколько названий. Помимо Прощеного воскресенья, которое все же более народное и обиходное, есть два других варианта, которые приняты в церковных книгах. Первый из них – Сыропустная неделя. Как понятно из названия, в этот день заканчиваются семь подготовительных дней к посту, когда уже нельзя есть мясо, а также все три подготовительные недели.

Также этот день в официальном церковном лексиконе носит название Адамово изгнание. Адама вспоминают, потому что он был первым человеком, который получил указание от Бога о посте, пусть и в форме запрета, употребить только один плод. Он этим запретом пренебрег, за что и поплатился изгнанием из рая.

Все же чаще всего, как отмечено в публикации издания АиФ, православные называют этот день Прощеным. Название связано с принятым в этот день в церквях Чином прощения, обязательно проходящим в храмах во время богослужения.

Как правильно просить прощения

  • нужно просить прощения за конкретные грехи, а не отговариваться общей фразой "прости за все вольные и невольные грехи";
  • нужно возместить ущерб греха: моральный или материальный, в зависимости от того, какой был совершен;
  • необходимо исповедовать грех перед Богом в Таинстве Покаяния, даже если человек уже вас простил.

Что можно делать 2 марта 2025 года

  • попросить прощения у всех, кого обидели;
  • простить всех, особенно если у вас лично попросили прощения;
  • делать добрые дела, заниматься благотворительностью;
  • подать милостыню;
  • молиться;
  • провести день с семьей и близкими.

Что нельзя делать

  • проводить громкие застолья с друзьями и знакомыми;
  • сквернословить и ругаться;
  • регистрировать браки и венчаться;
  • тяжело работать, особенно физически;
  • врать и обманывать.

Священник Николай Савченко подчеркивает: смысл этого дня в том, чтобы перестать держать обиду на других и всех простить.

По его словам, просить прощения нужно от сердца и желательно при личной встрече, но если такой возможности нет, извиниться можно мысленно.

Напомним, что с 24 февраля 2025 года отмечается праздник Масленица. Он продлится по 2 марта. Мы уже рассказывали о секретном ингредиенте, который сделает блины в 10 раз вкуснее.

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Также врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявляла о самых вредных начинках блинов, а также их полезных альтернативах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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