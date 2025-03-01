Прощеное воскресенье: что можно и чего нельзя делать 2 марта
Праздник этот имеет плавающую дату, поскольку связан с началом самого долгого и изнурительного в церковном году поста, который недаром носит название Великий.
Почему это воскресенье Прощеное и какие у него еще названия
Праздник носит сразу несколько названий. Помимо Прощеного воскресенья, которое все же более народное и обиходное, есть два других варианта, которые приняты в церковных книгах. Первый из них – Сыропустная неделя. Как понятно из названия, в этот день заканчиваются семь подготовительных дней к посту, когда уже нельзя есть мясо, а также все три подготовительные недели.
Также этот день в официальном церковном лексиконе носит название Адамово изгнание. Адама вспоминают, потому что он был первым человеком, который получил указание от Бога о посте, пусть и в форме запрета, употребить только один плод. Он этим запретом пренебрег, за что и поплатился изгнанием из рая.
Все же чаще всего, как отмечено в публикации издания АиФ, православные называют этот день Прощеным. Название связано с принятым в этот день в церквях Чином прощения, обязательно проходящим в храмах во время богослужения.
Как правильно просить прощения
- нужно просить прощения за конкретные грехи, а не отговариваться общей фразой "прости за все вольные и невольные грехи";
- нужно возместить ущерб греха: моральный или материальный, в зависимости от того, какой был совершен;
- необходимо исповедовать грех перед Богом в Таинстве Покаяния, даже если человек уже вас простил.
Что можно делать 2 марта 2025 года
- попросить прощения у всех, кого обидели;
- простить всех, особенно если у вас лично попросили прощения;
- делать добрые дела, заниматься благотворительностью;
- подать милостыню;
- молиться;
- провести день с семьей и близкими.
Что нельзя делать
- проводить громкие застолья с друзьями и знакомыми;
- сквернословить и ругаться;
- регистрировать браки и венчаться;
- тяжело работать, особенно физически;
- врать и обманывать.
Священник Николай Савченко подчеркивает: смысл этого дня в том, чтобы перестать держать обиду на других и всех простить.
По его словам, просить прощения нужно от сердца и желательно при личной встрече, но если такой возможности нет, извиниться можно мысленно.
Напомним, что с 24 февраля 2025 года отмечается праздник Масленица. Он продлится по 2 марта. Мы уже рассказывали о секретном ингредиенте, который сделает блины в 10 раз вкуснее.
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