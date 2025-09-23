"Самое время умерить аппетиты": подсказки от известного астролога на 23 сентября

Своим традиционным прогнозом на вторник, 23 сентября 2025 года, поделилась известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, начинается день непросто из-за несогласия между Луной и Юпитером до 19:00 по московскому времени (до 21:00 по времени Астаны).

"Самое время умерить аппетиты – во всех смыслах. А еще пора сходить в школу и поговорить с учителем ребенка, поднять вопросы этики или морали там, где это важно, побороться за свою репутацию на работе, взяться обучать коллегу, терпеливо передавая знания", – написала в своем Telegram-канале Володина.

После 19:00 (21:00), как отметила Василиса, "можно, наконец, расслабиться: на небе – инертная Луна в свободном уходе".

"Проводим вечер за обычными домашними хлопотами или отдыхаем без малейших угрызений совести", – заключила астролог.

