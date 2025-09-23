#АЭС в Казахстане
#Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Советы

"Самое время умерить аппетиты": подсказки от известного астролога на 23 сентября

российский астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 10:35 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Своим традиционным прогнозом на вторник, 23 сентября 2025 года, поделилась известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, начинается день непросто из-за несогласия между Луной и Юпитером до 19:00 по московскому времени (до 21:00 по времени Астаны).

"Самое время умерить аппетиты – во всех смыслах. А еще пора сходить в школу и поговорить с учителем ребенка, поднять вопросы этики или морали там, где это важно, побороться за свою репутацию на работе, взяться обучать коллегу, терпеливо передавая знания", – написала в своем Telegram-канале Володина.

После 19:00 (21:00), как отметила Василиса, "можно, наконец, расслабиться: на небе – инертная Луна в свободном уходе".

"Проводим вечер за обычными домашними хлопотами или отдыхаем без малейших угрызений совести", – заключила астролог.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 10:35
Названы знаки зодиака, которые закроют болезненную главу жизни к концу сентября

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые тратят слишком много на мелочи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Чем советуют заняться звезды 17 сентября, раскрыла Василиса Володина
11:14, 17 сентября 2025
Чем советуют заняться звезды 17 сентября, раскрыла Василиса Володина
Флирт, наряды и искусство: звездные подсказки от Василисы Володиной
10:52, 09 сентября 2025
Флирт, наряды и искусство: звездные подсказки от Василисы Володиной
Лунное затмение сентября 2025 года: где наблюдать в Казахстане и как оно повлияет на организм
17:16, 05 сентября 2025
Лунное затмение сентября 2025 года: где наблюдать в Казахстане и как оно повлияет на организм
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: