Время для неизбежных хлопот и дел: астропрогноз Василисы Володиной на 5 марта

Сегодня, 5 марта 2025 года, продуктивные часы ждут нас во второй половине дня. Об этом рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, утро протекает на неэффективной Луне.

"Такое время подходит для хлопот и дел, которые неизбежны, возникают постоянно и меняться тут ничего не будет. Это все бытовые и должностные обязанности, выполняем их, что называется, на автомате", – написала в среду в Telegram-канале Володина.

А вот с 15:00 до 21:00 (с 17:00 до 23:00 по времени Астаны), как отметила Василиса, Луна получит поддержку от Меркурия.

"Это лучший период для общения, обучения, интеллектуальной деятельности. Также хорошо совершать покупки, заказывать товары читать отзывы", – считает она.

Ну и завершается вечер, как уточнила астролог, довольно романтично: на гармоничном аспекте от Венеры.

"Так что проводим это время с любимыми, разговариваем о чувствах, не боимся их показывать", – заключила Володина.

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