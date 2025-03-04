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Советы

Что полезного в сале

Сало снижает риск инфаркта и борется с проблемами иммунитета, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 14:03 Фото: pixabay
Российские специалисты рассказали о неожиданных полезных свойствах сала. Так, оно снижает риск инфаркта и борется с проблемами иммунитета. Об этом заявили ведущая телепередачи "Жить здорово!" Елена Малышева со своими коллегами, сообщает Zakon.kz.

Кардиолог Герман Гандельман подчеркивает, что в 100 граммах свинины содержится 20 граммов белка, который играет ключевую роль в формировании иммунных клеток, пищеварительных ферментов и поддержании здоровья костей.

"Без белка невозможно нормальное функционирование организма", – отметил он.

Сама Малышева, как говорится в публикации издания "Стерлеград", добавила, что употребление сала способствует снижению риска инфарктов и инсультов.

По словам же иммунолога Андрея Продеуса, в этом продукте также присутствует кобальт – микроэлемент, способствующий доставке гемоглобина в клетки крови.

В заключительной части офтальмолог Михаил Коновалов рассказал о содержании в сале витамина B1, который укрепляет зрительный нерв и помогает сохранить хорошее зрение.

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Ранее психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Ксения Забатурина заявила, что темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, бананы и жирная рыба способные не только утолить голод, но и поднять настроение.

Также корреспондент Zakon.kz рассказывал, что можно и что нельзя есть в Великий пост. В 2025 году пост начался 3 марта и завершится 19 апреля. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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