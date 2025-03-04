Что полезного в сале
Кардиолог Герман Гандельман подчеркивает, что в 100 граммах свинины содержится 20 граммов белка, который играет ключевую роль в формировании иммунных клеток, пищеварительных ферментов и поддержании здоровья костей.
"Без белка невозможно нормальное функционирование организма", – отметил он.
Сама Малышева, как говорится в публикации издания "Стерлеград", добавила, что употребление сала способствует снижению риска инфарктов и инсультов.
По словам же иммунолога Андрея Продеуса, в этом продукте также присутствует кобальт – микроэлемент, способствующий доставке гемоглобина в клетки крови.
В заключительной части офтальмолог Михаил Коновалов рассказал о содержании в сале витамина B1, который укрепляет зрительный нерв и помогает сохранить хорошее зрение.
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