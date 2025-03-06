"Лучше хайпануть": известный астролог предупредила о проблемах

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, что сегодня, 6 марта 2025 года, ранние часы наполнены гармонией, миролюбивым отношением к жизни, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, до 09:00 по московскому времени (11:00 по времени Астаны) на небе будет благосклонное положение Венеры.

"Так что используем утро, чтобы "навести красоту" и начать дела в прекрасном настроении", – написала Володина в своем Telegram-канале в четверг.

А с 09:00 до 13:00 (с 11:00 до 15:00), как отметила Василиса, будут удачные часы Юпитера.

"Самое время постараться повлиять на что-то или кого-то, поучаствовать в общественно-полезных делах, посетить важное или модное мероприятие", – считает она.

Астролог также проинформировала, что с 13:00 до 20:00 (с 15:00 до 22:00) Луна и Солнце не смогут найти общего языка.

"Не лучшее время для принятия решений. А вот защитить свое достоинство, побороться за внимание аудитории и даже хайпануть лучше сейчас", – поделилась Володина.

И с 20:00 (22:00), по словам астролога, Луна будет в напряженном аспекте с Сатурном.

"Не планируем на это время веселого и легкого досуга. Наоборот, время задуматься о серьезных вещах, попытаться принять неизбежное или найти рациональное решение. И гораздо проще это делать, если знаешь, когда ждать новых финансовых поступлений в течение года", – заключила Василиса.

Более подробно о гороскопе для всех знаков зодиака на четверг, 6 марта 2025 года, можете узнать по ссылке.