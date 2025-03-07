Астрологи рассказали, как пережить коридор затмений с 14 по 29 марта всем знакам

Для всех знаков зодиака период с 14 по 29 марта – время трансформаций, когда Вселенная будет призывать отпустить лишнее и смело двигаться вперед, сообщает Zakon.kz.

Овен

Для Овнов коридор затмений станет периодом самопознания и активного прорыва. После 20 марта предложите смелую идею или возьмите на себя сложный проект – вас заметят. В любви одинокие Овны привлекут человека с огненным характером. Доверяйте себе – это ваше время сиять и вести других за собой.

Телец

Тельцы, этот коридор затмений откроет вам двери к творческому возрождению и внутреннему спокойствию. Эмоционально это будет период тишины с ноткой ностальгии, но к концу коридора вы почувствуете облегчение, будто сбросили бремя. Финансово возможна прибыль от старого проекта после 25 марта, но избегайте займов до середины коридора.

Близнецы

Лунное затмение 14 марта в 4-м доме семьи подскажет, что пора изменить атмосферу. Эмоционально вы будете балансировать между воспоминаниями о прошлом и азартом будущего, что придаст вам глубины и шарма. В карьере этот период идеален для командной работы. Финансово избегайте крупных покупок до 14 марта, но после этого ждите стабильности.

Рак

Раки, этот коридор затмений принесет вам ясность в словах и карьерный рывок, когда лунное затмение 14 марта в 3-м доме общения заставит высказать то, что давно накопилось. Солнечное затмение 29 марта в 10-м доме статуса и репутации откроет двери к профессиональному признанию. Финансово возможны незапланированные расходы до 20 марта, но потом ситуация выровняется.

Лев

Лунное затмение 14 марта во 2-м доме ценностей заставит пересмотреть ваши приоритеты – вы можете отказаться от подписки на сервис, который не используете, или начать откладывать на мечту. Солнечное затмение 29 марта в 9-м доме путешествий и знаний вдохновит вас.

Дева

Лунное затмение 14 марта в вашем 1-м доме личности принесет ясность относительно того, кем вы хотите быть – вы можете изменить прическу, стиль одежды или даже имя в соцсетях, чтобы почувствовать себя обновленными. Солнечное затмение 29 марта в 8-м доме трансформаций и общих ресурсов подтолкнет к глубоким изменениям.

Весы

Лунное затмение 14 марта в 12-м доме подсознательного откроет дверь к скрытым мыслям – вы можете почувствовать потребность побыть в одиночестве, чтобы разобраться в себе. В карьере ваша дипломатичность привлечет союзников: после 20 марта сотрудничество с коллегой или клиентом принесет успех, например, вы заключите выгодную сделку.

Скорпион

Скорпионы, этот коридор затмений станет для вас периодом социального очищения и физического обновления, когда лунное затмение 14 марта в 11-м доме дружбы подтолкнет пересмотреть ваше окружение. Эмоционально это будет время внутренней борьбы с переходом к спокойствию. В карьере ваша проницательность поможет решить сложную проблему: после 20 марта предложите нестандартное решение, и вас похвалят.

Стрелец

Стрельцы, коридор затмений откроет вам двери к карьерному успеху и творческой свободе, когда лунное затмение 14 марта в 10-м доме репутации подскажет, что пора завершить то, что устарело – вы можете сдать проект, который давно откладывали. 29 марта в 5-м доме творчества и любви разожжет ваш внутренний огонь: вы почувствуете желание творить.

Козерог

Козероги, этот коридор затмений станет для вас периодом духовного роста и домашнего обновления, когда лунное затмение 14 марта в 9-м доме знаний и мировоззрения вдохновит завершить обучение или пересмотреть свои убеждения – вы можете закончить книгу, которая давно лежит на полке, или переосмыслить свои взгляды. В карьере ваш авторитет возрастет: после 20 марта начальство оценит вашу ответственность.

Водолей

Солнечное затмение 29 марта в 3-м доме общения и ума разбудит ваш интеллект: вы почувствуете прилив вдохновения для письма, выступлений или создания контента – например, начнете блог или запишете подкаст. Эмоционально это будет период обновления – от ощущения скованности до свободы мысли, когда вы почувствуете себя новаторами.

Рыбы

Рыбы, этот коридор затмений станет для вас периодом переосмысления партнерства и финансового роста, когда лунное затмение 14 марта в 7-м доме отношений подтолкнет к ясности – вы можете завершить связь, которая истощает, или наоборот, найти гармонию с близким человеком через откровенный разговор. Солнечное затмение 29 марта во 2-м доме ценностей и ресурсов вдохновит на смелые шаги.

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