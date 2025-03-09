Голодный взгляд и виноватый вид: кинолог рассказал, как собаки манипулируют людьми

Оказывается, собаки очень быстро способны выучить особенности поведения хозяев и знают, как можно манипулировать людьми, чтобы получить желаемое или избежать наказания, сообщает Zakon.kz.

О том, на какие хитрости могут пойти псы, рассказал кинолог Владимир Голубев в интервью РИА Новости. При этом специалист отметил, что зачастую хозяева сами формируют и закрепляют у своих питомцев определенные паттерны поведения, которые они считывают после реакции людей, а затем умело используют их.

"Собаководы порой не замечают, как собаки ловко манипулируют их действиями: смотрят голодным взглядом, делают виноватый вид или выпрашиваются на прогулку. На самом деле манипулировать питомцы не умеют, а все хитрости, которые они используют, это всего лишь результат одомашнивания их человеком. Собака подает определенный сигнал, на который реагирует хозяин. Если он помогает ей добиться желаемого, она запоминает его и использует", – сказал Голубев.

По его словам, такими уловками могут быть "виноватый" или "голодный" вид собаки. Если питомец совершил что-то нехорошее, по мнению хозяина, и получил его неодобрение или гнев, то жалобные глаза собаки, которые она делает после этого, вовсе не говорят о том, что животное все осознало и больше не будет себя так вести. На самом деле любимец просто подает сигналы примирения, чтобы хозяин снова стал предсказуемым и добрым.

Кинолог также посоветовал не реагировать на голодные глаза, которыми питомец смотрит из-под стола на тех, кто принимает пищу. Если собаке раз за разом удается выпросить еду, она понимает, как нужно действовать, чтобы ее угостили, а хозяин, который закрепляет подобное поведение, будет регулярно попадать в плен голодных выпрашивающих глаз собаки.

"Запомните, у собак не развито абстрактное мышление, просчитать свои манипуляторные стратегии они не могут. Их манипуляции – это всего лишь выученное поведение, которое помогает сформировать хозяин", – напомнил Голубев.

Кроме того, питомцы могут выпрашивать внимание хозяина, используя свои лапы, напомнил он. Например, собака может подойти к хозяину, работающему за компьютером, и положить лапу или голову на колени, чтобы позвать его поиграть. В этот момент она может требовать от хозяина внимания из-за скуки или, например, сообщать таким образом, что у нее что-то болит.

Специалист упомянул еще одну распространенную ситуацию – когда собака привыкла будить своего хозяина на прогулку и для этого тыкается носом ему в лицо или руку. Кинолог отметил, что у собак, которым такое позволяют, в голове складывается схема, когда они будят хозяина и после этого выходят на прогулку. Поэтому животные продолжают так делать, даже если на самом деле у них нет нужды в том, чтобы сходить в туалет.

"Есть множество "уловок", которыми пользуются собаки. Чаще всего их формируют собаководы, потому что позволяют питомцу вести себя подобным образом и каждый раз одинаково реагируют на ту или иную просьбу любимца. Есть владельцы, которые корректируют поведение любимца, все будет зависеть от хозяина. Важно понять, что вы позволяете делать своему любимцу и воспринимаете как забавное поведение, а что должно быть запрещено", – заключил Голубев.

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