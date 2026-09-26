Грандиозные перемены ждут пять знаков зодиака

Полнолуние в Овне 26 сентября 2026 года станет временем перемен для некоторых знаков зодиака. Их ждут новые возможности, важные решения и неожиданные повороты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, пять знаков зодиака перестанут ждать подходящего момента. Они решатся на важный шаг и наконец выберут то, чего они действительно хотят.

Овен

Полнолуние в вашем знаке поможет вернуться к себе и перестать сдерживаться. Вы почувствуете облегчение, вновь обретете уверенность и сможете жить по своим правилам.

Весы

Для Весов начинается продуктивный период. Вы сможете найти баланс между заботой о других и собственными интересами. Но самое главное – вы станете смелее отстаивать личные границы, не отказываясь при этом от поддержки близких.

Стрелец

Представители этого знака зодиака смогут выбраться из привычной рутины. После периода, когда работа занимала слишком много времени, появится возможность расслабиться и заняться тем, что действительно приносит радость.

Лев

Энергия полнолуния подтолкнет Львов выйти из зоны комфорта. Вы почувствуете прилив оптимизма и увидите больше возможностей для реализации своих планов.

Близнецы

Вы поймете, кто действительно находится на вашей стороне. Рядом окажутся люди, которые искренне радуются вашим успехам и готовы поддержать даже самые смелые идеи.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что представители трех знаков зодиака привлекут в свою жизнь счастье и любовь, от которых будет невозможно отмахнуться.

