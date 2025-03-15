С какими проблемами придется столкнуться всем знакам зодиака на следующей неделе

Астрологи рассказали о том, что вторая половина марта будет динамичной. Многим в период с 17 по 23 марта придется сфокусироваться на решении личных проблем, пишет Zakon.kz.

Овен

Отношения. Гороскоп с 17 по 23 марта предвещает Овнам активную неделю. У вас будет много энергии, которую звезды рекомендуют направить не только на работу. Уделите время близким и подготовьте для них приятные сюрпризы. Это поможет вывести отношения на новый уровень.

Деньги и карьера. Определите приоритеты и подумайте, что для вас действительно ценно. Постарайтесь правильно распределить бюджет.

Здоровье. По вечерам и в выходные вы можете почувствовать переутомление. Чтобы избежать этого, пейте больше теплой воды с лимоном или имбирём. Также постарайтесь уменьшить нагрузку и не перетруждаться на тренировках.

Телец

Отношения. Гороскоп на март говорит, что Тельцы почти всю неделю будут заняты отношениями с родными и близкими. Возможно, вам придётся сделать важный выбор. Но будьте осторожны: судьбоносные решения не стоит принимать во время коридора затмений. Отложите их до конца месяца.

Деньги и карьера. Звезды категорически не рекомендуют вам брать кредиты и вкладываться в сомнительные проекты. Хотите потратить прибыль с пользой?

Здоровье. Поберегите себя и займитесь здоровьем. Чаще проветривайте помещение и делайте дыхательные практики. В выходные отвлекитесь от работы и постарайтесь как следует отдохнуть. Это поможет сэкономить силы.

Близнецы

Отношения. Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта советует Близнецам не распыляться на мелочи. Все свободное время вы захотите провести с партнером или другими людьми, разделяющими ваши интересы.

Деньги и карьера. Вы найдёте силы для дополнительных заработков и обеспечите себе стабильный повышенный доход. Но не спешите тратить неожиданную прибыль. Лучше начните копить. На работе постарайтесь завершить крупные проекты.

Здоровье. Прислушивайтесь к сигналам организма и не переживайте по пустякам. Чтобы привести эмоции в порядок начинайте утро с нескольких минут полной тишины. Не хватайтесь за телефон сразу после пробуждения, чтобы прочитать новости и ответить на сообщения. Позвольте себе расслабиться.

Рак

Отношения. Как и у некоторых других знаков зодиака, личные вопросы для Раков выйдут на первый план ближе к концу недели. Во время ссор занимайте активную позицию и постарайтесь прояснить все недоразумения.

Деньги и карьера. Работа потребует от вас повышенного внимания. Не отказывайте в помощи коллегам и участвуете в обсуждении важных вопросов. Финансовое положение будет не самым стабильным. Отложите крупные покупки до следующего месяца.

Здоровье. Некоторые из вас могут плохо спать и тяжело вставать по утрам. Позаботьтесь о собственном эмоциональном состоянии. Например, начните медитировать. Постарайтесь не наедаться на ночь и не сидите в телефоне перед сном.

Лев

Отношения. Гороскоп на следующую неделю предвещает Львам неожиданные изменения. Постарайтесь не реагировать на них эмоционально. Близкие во всём поддержат вас. Проведите выходные с родными.

Деньги и карьера. Всю неделю вы будете думать, как увеличить доходы. К счастью, в этом деле вас ждет успех. Финансовые потоки откроются уже во вторник. Но не спешите делать крупные покупки, они окажутся невыгодными.

Здоровье. В первые дни вы можете ощущать лёгкое недомогание. Постарайтесь больше гулять и чаще двигаться. Делайте короткие перерывы от работы каждый час.

Дева

Отношения. Гороскоп с 17 по 23 марта рекомендует Девам не критиковать близких и родных. Ваши замечания могут ранить их.

Деньги и карьера. Звезды обещают вам успехи в финансах и на работе. Можно просить заслуженного повышения в зарплате. После этого станет легче трудиться и справляться с задачами. В выходные лучше не брать кошелек в руки.

Здоровье. Постарайтесь следить за режимом дня и нормализовать его. Днем внезапно может накатить усталость, а вечером наоборот будет сложно уснуть. Исправить положение помогут ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Весы

Отношения. Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта говорит, что Весов ждет вдохновляющий период. Почти каждый день вы будете встречаться с друзьями и родными, которых давно не видели. Выходные стоит наполнить романтикой.

Деньги и карьера. Внезапно вы станете экономнее, чем обычно. Будет жалко тратить средства даже на самые необходимые вещи. Взвешивайте все за и против перед покупкой, но не впадайте в крайности. На работе можно никуда не спешить. Займитесь планированием и расстановкой приоритетов.

Здоровье. Обратите внимание на состояние кожи. Пейте больше воды и чаще и правильно питайтесь. Одевайтесь теплее, чтобы не простудиться. Тёплая погода может оказаться обманчивой.

Скорпион

Отношения. Гороскоп с 17 по 23 марта обещает Скорпионам отличное настроение и уверенность в собственных силах. Выходные проведите с семьёй и вместе займитесь домашними заботами.

Деньги и карьера. У вас начинается не самый благоприятный период. Отложите крупные сделки и траты. Не переживайте – эта черная полоса скоро закончится.

Здоровье. По возможности отключите уведомления на телефоне. Постарайтесь провести все выходные без социальных сетей. Это поможет отвлечься от ненужного шума и восстановить силы.

Стрелец

Отношения. Гороскоп на следующую неделю передаёт, что Стрельцы будут ощущать беспокойство. Хотя на самом деле вокруг не произойдёт ничего страшного. Выдохните и уделите время тому, что радует вас.

Деньги и карьера. Вы окажитесь в числе немногих любимчиков финансовой фортуны. Сделки пройдут удачно, а на работе вероятно получение крупной премии. Тратьте её с удовольствием и без ограничений. Самым удачным днем недели станет пятница.

Здоровье. Вы можете ощущать тяжесть в теле. Займитесь растяжкой и снизьте потребление жирной пищи. Если нет времени на тренировки, больше ходите по дому или офису и чаще гуляйте на улице.

Козерог

Отношения. Гороскоп на март советует Козерогам стать более ответственными. Избегайте неоднозначных ситуаций, в которые вас попытаются втянуть родные или близкие. Но не срывайтесь на них. Утихомирьте эмоции и разговаривайте спокойно.

Деньги и карьера. Чаще проявляйте инициативу и не бойтесь браться за необычные и серьезные проекты.

Здоровье. Избегайте переохлаждения и интенсивных тренировок. Иначе организм может дать сбой. Чтобы не заболеть, одевайтесь по погоде и занимайтесь спортом в умеренном режиме. Для укрепления иммунитета ешьте больше цитрусовых.

Водолей

Отношения. Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта предупреждает: Водолеям нужно завершить важные дела. Не ведитесь на провокации, не сплетничайте и следите за тем, что говорите. В выходные займитесь чем-то полезным.

Деньги и карьера.

Вы заслужили награду. Легко тратьте финансы на крупные покупки и не жалейте о них. Новые поступления не заставят себя ждать. В конце недели вы заметите, что многие рабочие задачи решились словно сами по себе.

Здоровье. Следите за непривычными ощущениями в теле. Полезно ходить по дому босиком и делать упражнения. Конец марта – благоприятное время для планового медицинского обследования. Не игнорируйте поход к врачу.

Рыбы

Отношения. Как и некоторых других знаков Зодиака, Рыб ждет непростое начало недели. Эти дни будут слишком суетливыми для вас. Восстановить силы поможет общение с родными и близкими. Оно пройдёт без неприятных сюрпризов.

Деньги и карьера. Уже на этой неделе вы найдете дополнительный доход или вакансию мечты с повышенной зарплатой. Чтобы все получилось, придется постараться. Уделите время самообразованию.

Здоровье. Самочувствие будет напрямую зависеть от настроения. Делайте всё возможное, чтобы улучшить его. Если чувствуете тревогу, выплеснете ее на бумагу. Например, начните вести дневник или займитесь рисованием.

Информация взята на сайте "Добро медиа".

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