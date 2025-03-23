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Как понять, что отношения близки к концу: ученые определили признаки

отношения, ученые, разрыв, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 21:04 Фото: freepik
Немецкие и швейцарские ученые выяснили, что разрыв романтических отношений, как правило, не происходит внезапно – ему предшествует продолжительный процесс, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании специалистов Майнцского и Бернского университетов, опубликованном в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

Исследователи проанализировали данные более 11 тысяч человек и выявили две ключевые стадии, через которые проходят отношения перед расставанием, – предтерминальную и терминальную.

Предтерминальная фаза может длиться несколько лет и сопровождается постепенным снижением удовлетворенности отношениями.

Терминальная фаза начинается после определенного переломного момента, после которого уровень удовлетворенности резко падает. Эта стадия длится от 8 до 28 месяцев, в среднем – от одного до двух лет.

"Если отношения перешли в терминальную фазу, они, как правило, заканчиваются. Эта стадия характерна исключительно для тех, кто в итоге расстается", – объяснили авторы исследования.

Также выяснилось, что партнеры переживают эти фазы по-разному: инициатор расставания испытывает снижение удовлетворенности раньше, в то время как второй партнер сталкивается с резким падением ближе к самому разрыву.

Эксперты подчеркивают: осознание этапов ухудшения отношений может помочь парам вовремя принять меры и сохранить союз. Часто за помощью обращаются уже слишком поздно – когда началась терминальная стадия.

Ранее психолог рассказала, как вернуть ощущение счастья в обычные серые будни. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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