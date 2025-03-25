Мошенники выбирают жертв по пяти критериям – психолог

По мнению специалистов, жертвами мошенников чаще всего становятся люди, которые соответствуют пяти критериям. Среди них пожилой возраст, снижение критики, высокие уровни доверчивости и утомления, а также личная заинтересованность, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказала доктор психологических наук Вера Никишина.

Она отметила, что в основном технологии, которые чаще всего сейчас используют мошенники для извлечения выгоды, – это технологии вовлечения. По мнению специалиста, для того чтобы человек вовлекся, ему достаточно любой эмоции: страха, удивления, недоумения, агрессии, раздражения. Причем чем больше эмоций на старте, тем более вероятным будет тот самый исход, ради которого мошенник обращается к жертвам.

"Любой человек потенциально может быть вовлечен в технологическое воздействие. Есть определенные критерии, по которым мы эту подверженность оцениваем. Это снижение критики и высокий уровень доверчивости. Это старшее поколение, потому что их психическое пространство формировалось вне технологического воздействия. То есть их мозг значительно менее адаптирован к тем новшествам, которые чаще всего используют мошенники как тему сценария", – пояснила психолог.

Никишина подчеркнула, что факторы неожиданности и утомления тоже способствуют вовлечению. А еще одна лазейка для мошенников – если в основу сценария ложится персонифицированная тема. Для матери это безопасность ребенка, для ребенка – страх быть обвиненным в каком-то проступке.

Поэтому психолог рекомендует ради собственной безопасности всегда держать дистанцию.

"Не ведите диалоги с теми, кого вы не знаете. Лучше засомневаться и не получить важную информацию, чем оказаться вовлеченным в мошенническую схему. Дистанция во времени и пространстве – лучший оберег от мошенников. Когда по телефону кто-то представляется официальным лицом, ничто не мешает извиниться и, сделав даже необоснованную паузу, найти нужный контакт на официальном сайте и сделать звонок на горячую линию", – посоветовала специалист.

В Казахстане в последнее время участились случаи, когда недобросовестные компании обещают "золотые" горы: быстрый заработок, доступ к "секретным" стратегиям и гарантированную прибыль. О новых способах мошенничества читайте в материале Zakon.kz.