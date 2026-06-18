Названы самые привередливые в еде породы собак
Специалист по поведению животных Кэролайн Уилкинсон пролила свет на то, почему некоторые породы более разборчивы в еде. По ее словам, привередливость редко связана с упрямством. Собаки редко отказываются от еды из-за капризности. Поэтому при таком поведении лучше понаблюдать и задуматься, о чем четвероногий друг хочет сообщить, отказываясь от той или иной еды, пишет Daily Express.
"В большинстве случаев существует скрытая причина, по которой ваша собака может проявлять нежелание есть: будь то породные особенности, чувствительность к определенной текстуре или аромату, или что-то простое, например, расположение миски с едой. Выявление основной проблемы и внесение некоторых изменений обычно является первым шагом к тому, чтобы облегчить процесс кормления", – поделилась Уилкинсон.
Какие породы собак считаются самыми привередливыми
Этот рейтинг составили на основе опросов владельцев собак.
Пудели
Пудели возглавляют список самых привередливых пород собак, получив 10 из 10 баллов.
Йоркширские терьеры
На втором месте оказались йоркширские терьеры, набравшие 9,1 балла.
У йоркширских терьеров обоняние на самом деле слабее, чем у среднестатистической собаки, а это значит, что еда может не привлечь их внимание, если только ее не привлечет особенно сильный или характерный аромат.
Чихуахуа
Чихуахуа заняли третье место с результатом 7,6 балла.
Они, как правило, любят разнообразие. Поэтому, когда еда становится однообразной или неинтересной, их нежелание есть часто является способом выражения недовольства.
Кавапу
Кавапу набрали 7,2 балла.
Лабрадоры и бишон фризе
Они замыкают пятерку лидеров, получив одинаковые оценки – 7 из 10.
Высокий рейтинг лабрадоров может удивить, учитывая известный хороший аппетит этих собак. Тем не менее в опросе их упоминали часто.
Для владельцев бишон фризе этот балл не станет большим сюрпризом. Они нуждаются в разнообразии в рационе и особенно чувствительны к запахам, а это значит, что блюда с низким содержанием аромата могут быть для них просто недостаточно привлекательными.
Бернедудли и кокапу
Бернедудли и кокапу также заняли места в первой десятке.
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