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Названы самые привередливые в еде породы собак

кокапу, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:17 Фото: wikimedia
Некоторые породы собак более привередливы в еде, чем другие. Причина может лежать не в упрямом нраве, а скрываться гораздо глубже. Так считают эксперты, сообщает Zakon.kz.

Специалист по поведению животных Кэролайн Уилкинсон пролила свет на то, почему некоторые породы более разборчивы в еде. По ее словам, привередливость редко связана с упрямством. Собаки редко отказываются от еды из-за капризности. Поэтому при таком поведении лучше понаблюдать и задуматься, о чем четвероногий друг хочет сообщить, отказываясь от той или иной еды, пишет Daily Express.

"В большинстве случаев существует скрытая причина, по которой ваша собака может проявлять нежелание есть: будь то породные особенности, чувствительность к определенной текстуре или аромату, или что-то простое, например, расположение миски с едой. Выявление основной проблемы и внесение некоторых изменений обычно является первым шагом к тому, чтобы облегчить процесс кормления", – поделилась Уилкинсон.

Какие породы собак считаются самыми привередливыми

Этот рейтинг составили на основе опросов владельцев собак.

Пудели

пудель, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:17

Фото: wikimedia

Пудели возглавляют список самых привередливых пород собак, получив 10 из 10 баллов.

Йоркширские терьеры

йоркширский терьер, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:17

Фото: wikimedia

На втором месте оказались йоркширские терьеры, набравшие 9,1 балла.

У йоркширских терьеров обоняние на самом деле слабее, чем у среднестатистической собаки, а это значит, что еда может не привлечь их внимание, если только ее не привлечет особенно сильный или характерный аромат.

Чихуахуа

чихуахуа, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:17

Фото: wikimedia

Чихуахуа заняли третье место с результатом 7,6 балла.

Они, как правило, любят разнообразие. Поэтому, когда еда становится однообразной или неинтересной, их нежелание есть часто является способом выражения недовольства.

Кавапу

кавалу, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:17

Фото: wikimedia

Кавапу набрали 7,2 балла.

Лабрадоры и бишон фризе

Они замыкают пятерку лидеров, получив одинаковые оценки – 7 из 10.

лабрадор, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:17

Фото: wikimedia

Высокий рейтинг лабрадоров может удивить, учитывая известный хороший аппетит этих собак. Тем не менее в опросе их упоминали часто.

бишон фризе, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:17

Фото: wikimedia

Для владельцев бишон фризе этот балл не станет большим сюрпризом. Они нуждаются в разнообразии в рационе и особенно чувствительны к запахам, а это значит, что блюда с низким содержанием аромата могут быть для них просто недостаточно привлекательными.

Бернедудли и кокапу

бернедудль, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:17

Фото: Instagram/russia.dogs

Бернедудли и кокапу также заняли места в первой десятке.

кокапу, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:17

Фото: wikimedia

Ранее специалисты перечислили идеальные породы собак для пожилых людей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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