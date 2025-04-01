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Как распознать манипулятора в отношениях и на работе

Как распознать манипулятора, манипуляции в отношениях, на работе, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 17:56 Фото: pixabay
Манипуляции могут идти даже от близких людей: этот вид воздействия не всегда явный или агрессивный, и иногда его можно не распознать вовсе. Но, как считает психолог Кристина Тищенко, манипуляции могут серьезно влиять на нашу жизнь, здоровье и эмоциональное состояние, сообщает Zakon.kz.

Чем раньше вы начнете распознавать их, тем легче будете защищать себя от влияния манипулятора.

Психолог рассказала, что люди манипулируют по разным причинам. А чаще всего это связано с:

  • Желанием контроля. Манипуляторы стремятся контролировать действия и эмоции других людей, чтобы обеспечивать себе преимущество в отношениях или ситуации.
  • Страхом потери. Манипуляции часто являются следствием страха утратить что-то важное: отношения, положение в коллективе или материальные блага. Манипулятор использует этот страх для того, чтобы удержать человека в зависимости от себя.
  • Выгодой. Манипуляции могут быть направлены на получение личной выгоды – эмоциональная, финансовая или социальная. Человек, использующий манипуляцию, пытается получить больше, чем мог бы получить при честных и открытых отношениях.

Основные виды манипуляций и их механизмы

Чрезмерная лесть – манипулятор часто использует ее, чтобы завоевать свою "жертву". Чрезмерные подарки выступают как способ подсадить на крючок и заставить вас чувствовать себя обязанными.

"Мы часто видим картинки дам с огромными букетами на дорогих авто, но даже не задумываемся, что скрывается под этой фикцией. И какая цена "послушания" стоит за этой выстроенной глыбой идеализации", – отметила Кристина Тищенко.

Эмоциональное давление и чувство вины – манипулятор заставляет вас действовать в его интересах, используя ваши чувства: вины, страха, сочувствия или любви. Они часто перекладывают ответственность на других, чтобы те чувствовали себя виноватыми.

"Как яркий пример: мать, которая жонглирует чувством долга и вины своего уже взрослого ребенка через концепцию: "Ты должен мне быть благодарным, что появился на свет", и такой матери неважно, что ее сын или дочь давно переступили черту 40-летнего возраста. Здесь важнее свой собственный интерес и чувство контроля. Ведь она когда-то пожертвовала собой ради жизни ребенка", – рассказала эксперт Womanhit.

Газлайтинг или нарушение личных норм – манипулятор заставляет вас сомневаться в собственной реальности, в том, что происходило, и то, как вы лично воспринимаете эту ситуацию.

"Бытовой пример: подруга, которая без зазрения может рассказать, что рыжий цвет ваших волос делает вас немного "колхозной" и вам давно пора перейти на светлую или темную сторону. А еще одежда, которую вы носите, – полный "стрем", ну и отношения, в которых вы находитесь, абсолютно вам не подходят. Мы можем думать, что такой способ общения – это самая простая забота, кто ж еще о нас, бедных, так позаботится, как ни эта язвительная фигура в виде друга, которая точно знает, какую жизнь вам лучше прожить", – пояснила психолог.

Обесценивание и попытка изолировать от друзей, близких и даже родственников. Манипулятор принижает вашу значимость и достоинство, заставляя сомневаться в своих силах. А часто все это обесценивание распространяется на все и всех, что вас окружает.

"Агрессор в виде манипулятора отгораживает вас медленно и технично от друзей и родственников (источника поддержки) с целью перевести вас в беспомощное эмоциональное состояние, чтобы вы не дай Бог не узнали другое альтернативное трезвое мнение касательно какой-либо ситуации".Кристина Тищенко

Манипуляция страхом – манипулятор использует угрозы и страх, а еще чаще свое непредсказуемое поведение, чередование агрессивных действий с моментами заботы и внимания.

"И тогда "жертва" может стать свидетелем физического или эмоционального влияния, сменяющееся чувством раскаяния агрессора и задаривания извинениями и подарками. В данном случае жертва попадает в фрустрацию, ведь в мире двойных посланий нет ясности", – поясняет специалист.

Как распознать манипуляции

Эксперт советует обращать внимание на несколько ключевых признаков.

  • Частые чувства вины и тревоги – если в вашем общении с человеком часто возникают чувства вины или страха, это может стать вашим сигналом.
  • Неясные, двусмысленные просьбы – если вам предлагают решение, которое на первый взгляд выглядит как выбор, но в действительности это только иллюзия.
  • Чувство неоправданного давления – когда вам пытаются внезапно поставить ультиматум или заставляют принять решение без времени на размышления.
  • Подрывание вашей уверенности – если человек постоянно заставляет вас сомневаться в своих силах или знаниях.

Манипуляции широко распространены в профессиональной среде, где коллеги или начальники могут использовать различные приемы, чтобы добиться своих целей. Например:

– нереалистичные требования и сроки, что заставляет вас работать сверхурочно без учета ваших потребностей;

– обвинения в неудачах или перекладывание ответственности за ошибки на других;

– игры с лояльностью и создание ложных привязанностей с целью получения дополнительной выгоды.

Как защититься от манипуляций

1. Осознайте свои личные границы, не бойтесь говорить "нет" и защищать свои потребности.

"В психологии есть такой термин, как психоэмоциональное взросление – возможность распознавать свои чувства и умение опираться именно на них. Говорите откровенно, не позволяйте манипулятору менять ваши слова и чувства", – советует психолог.

2. Практикуйте критическое мышление. Сомневайтесь в информации и проверяйте ее. Не бойтесь быть сложными и думающими.

3. Развивайте уверенность через осознание своей самоценности. Учитесь выстраивать самопоглаживающие диалоги с самим собой. Будьте теплой и поддерживающей фигурой для самого себя.

4. Ищите поддержку в семье и у профессионалов, особенно если манипуляция оказывает сильное воздействие на ваше психическое состояние.

5. Занимайтесь своим физическим состоянием: спорт, медитация, йога, чтобы снимать уровень стресса.


"Защита от манипуляций требует осознанности, уверенности в себе и готовности защищать свои границы. Помните, что каждый из нас имеет право на уважение и честное обращение в любых отношениях", – говорит психолог.

Ранее психолог Мишель Лено рассказала, что продуктивные конфликты в отношениях полезны, потому что обмен эмоциями, пусть и негативными, и выяснение истинных причин ссоры помогают партнерам укрепить эмоциональную связь и стать ближе друг к другу. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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