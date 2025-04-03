"Взрывной" астропрогноз от Глобы на 4-6 апреля

Сын знаменитых родителей – Павла и Тамары Глобы – астролог Богдан Глоба составил прогноз на период с 4-6 апреля. Один из дней будет максимально успешным, другой – крайне напряженным, сообщает Zakon.kz.

4 апреля, пятница

Это потенциально прибыльное время. Ближайшие сутки заряжены на успех. Но получаться все будет только у тех, кто проявит сообразительность и расторопность, уверен астролог. Удача улыбнется вам в том случае, если к новым идеям и стартапам не будете сразу подключать других людей, а сначала разберетесь во всем сами. Обратите внимание на новинки и тренды.

5 апреля, суббота

Спокойный и размеренный день. Хорошим решением будет уделить время домашним делам, которые давно откладывали. Загляните внутрь себя – если пора перезарядить батарейки, то самое время это сделать, ведь силы вам еще понадобятся. Также астролог советует напомнить назойливым окружающим о своем личном пространстве и границах.

6 апреля, воскресенье

Готовьтесь, это будет напряженный день. Обманчивые девятые лунные не предполагают особой активности, лучше ненадолго затаиться, переделать рутинные дела и не стройте наполеоновских планов.

Ранее Василиса Володина рассказала, кого ждет удача до 10 апреля.