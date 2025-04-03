"Взрывной" астропрогноз от Глобы на 4-6 апреля
4 апреля, пятница
Это потенциально прибыльное время. Ближайшие сутки заряжены на успех. Но получаться все будет только у тех, кто проявит сообразительность и расторопность, уверен астролог. Удача улыбнется вам в том случае, если к новым идеям и стартапам не будете сразу подключать других людей, а сначала разберетесь во всем сами. Обратите внимание на новинки и тренды.
5 апреля, суббота
Спокойный и размеренный день. Хорошим решением будет уделить время домашним делам, которые давно откладывали. Загляните внутрь себя – если пора перезарядить батарейки, то самое время это сделать, ведь силы вам еще понадобятся. Также астролог советует напомнить назойливым окружающим о своем личном пространстве и границах.
6 апреля, воскресенье
Готовьтесь, это будет напряженный день. Обманчивые девятые лунные не предполагают особой активности, лучше ненадолго затаиться, переделать рутинные дела и не стройте наполеоновских планов.
Ранее Василиса Володина рассказала, кого ждет удача до 10 апреля.