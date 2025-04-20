Павел Глоба представил общий прогноз на 21 апреля

Известный астролог Павел Глоба представил прогноз на понедельник 21 апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации астролога из его Telegram-канала, 21 апреля – удачный день для контактов и поездок. Общение со старыми знакомыми будет полезным.

"Внимательно отнеситесь к полученной информации, она может подсказать вам правильное решение. Старайтесь узнать что-нибудь новое, научиться чему-либо", – советует Глоба.

При этом, представителям лунных знаков он не рекомендует сегодня поддаваться соблазну мщения, проявлять злобу и жадность.

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