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Советы

Павел Глоба представил общий прогноз на 21 апреля

Советы от Павла Глобы на 21 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 04:44 Фото: Telegram/Институт Павла Глобы
Известный астролог Павел Глоба представил прогноз на понедельник 21 апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации астролога из его Telegram-канала, 21 апреля – удачный день для контактов и поездок. Общение со старыми знакомыми будет полезным.

"Внимательно отнеситесь к полученной информации, она может подсказать вам правильное решение. Старайтесь узнать что-нибудь новое, научиться чему-либо", – советует Глоба.

При этом, представителям лунных знаков он не рекомендует сегодня поддаваться соблазну мщения, проявлять злобу и жадность.

Гороскоп для каждого знака зодиака на 21 апреля представлен здесь. Также Василиса Володина рассказала, кто и как сможет финансово обогатиться во втором полугодии 2025 года.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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