Астролог Глоба рассказал, когда лучше покупать новогодние подарки

Предновогодняя суета набирает обороты. Сын знаменитых родителей Богдан Глоба подсказал, когда лучше покупать подарки. Также астролог дал небольшие советы на 14 и 15 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Рекомендациями относительно благоприятных дней для совершения покупок в середине декабря 2024 года Глоба поделился в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, в субботу, 14 декабря, лучше приобретать некрупные подарки.

То есть те, перед которыми не стоит задачи служить долгое время или привнести в жизнь человека что-то важное.

А вот энергия воскресенья, 15 декабря, не благоволит приобретениям.

"Хотя и может появиться непреодолимое желание потратиться по-крупному. Но в день полнолуния лучше сосредоточьтесь на своем внутреннем мире и душевной гармонии". Богдан Глоба

Пока одни будут подводить итоги уходящего года и загадывать наперед, другим конец 2024 года принесет триумф и изобилие. Счастливчиками, по мнению астрологов, станут всего три представителя зодиакального круга. Именно Тельцы, Девы и Стрельцы поймают удачу за хвост.

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Ранее сообщалось, что в 2025 году под покровительством Зеленой Деревянной Змеи представителей трех знаков зодиака ожидают значительные успехи в профессиональной сфере. Такое приятное заявление астрологи посвятили Овнам, Тельцам и Львам.