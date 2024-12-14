Астролог Глоба рассказал, когда лучше покупать новогодние подарки
Рекомендациями относительно благоприятных дней для совершения покупок в середине декабря 2024 года Глоба поделился в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, в субботу, 14 декабря, лучше приобретать некрупные подарки.
То есть те, перед которыми не стоит задачи служить долгое время или привнести в жизнь человека что-то важное.
А вот энергия воскресенья, 15 декабря, не благоволит приобретениям.
"Хотя и может появиться непреодолимое желание потратиться по-крупному. Но в день полнолуния лучше сосредоточьтесь на своем внутреннем мире и душевной гармонии".Богдан Глоба
Пока одни будут подводить итоги уходящего года и загадывать наперед, другим конец 2024 года принесет триумф и изобилие. Счастливчиками, по мнению астрологов, станут всего три представителя зодиакального круга. Именно Тельцы, Девы и Стрельцы поймают удачу за хвост.
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