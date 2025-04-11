"Планируем переезд и знакомство": известный астролог поделилась прогнозом на 11 апреля
Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем сегодня, 11 апреля 2025 года, стоит заняться, сообщает Zakon.kz.
Она отметила, что пятница – чудесная.
"Весь день Луна получает благословение от Юпитера, значит, самое время замечать знаки Вселенной в виде радуги, воздушных шаров или обрывков фраз и слов, сказанных другим, но будто для нас. Планируем все важное и дальновидное – обучение с надеждой на смену работы, переезд с лучшими условиями для карьеры, знакомство с целью создания семьи", – поделилась Василиса в своем Telegram-канале.
А еще, по словам астролога, стоит подумать про хорошую рекламу для своего дела или улучшение профессиональной репутации.
"Вечер можно приятно продолжить на открытии выставки, в театре, заглянуть в новый ресторан или в привычное место на встречу с друзьями", – заключила Володина.
С гороскопом на 11 апреля 2025 года для всех знаков зодиака можете ознакомиться по ссылке.
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