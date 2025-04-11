"Планируем переезд и знакомство": известный астролог поделилась прогнозом на 11 апреля

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем сегодня, 11 апреля 2025 года, стоит заняться, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что пятница – чудесная.

"Весь день Луна получает благословение от Юпитера, значит, самое время замечать знаки Вселенной в виде радуги, воздушных шаров или обрывков фраз и слов, сказанных другим, но будто для нас. Планируем все важное и дальновидное – обучение с надеждой на смену работы, переезд с лучшими условиями для карьеры, знакомство с целью создания семьи", – поделилась Василиса в своем Telegram-канале.

А еще, по словам астролога, стоит подумать про хорошую рекламу для своего дела или улучшение профессиональной репутации.

"Вечер можно приятно продолжить на открытии выставки, в театре, заглянуть в новый ресторан или в привычное место на встречу с друзьями", – заключила Володина.

С гороскопом на 11 апреля 2025 года для всех знаков зодиака можете ознакомиться по ссылке.