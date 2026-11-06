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Советы

От 22:00 до 23:00: врачи назвали самое полезное время для сна

девушка, кровать, сон, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 09:40 Фото: pexels
Время отхода ко сну может сильно влиять на артериальное давление и здоровье сердца. Эксперты объяснили, почему важно соблюдать режим сна и сколько часов необходимо отдыхать, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, на артериальное давление влияет целый ряд факторов: стресс, питание, физическая активность и качество сна. При этом особое значение исследователи придают именно режиму отдыха.

Эксперты отмечают, что универсального времени отхода ко сну нет, однако важно спать от семи до девяти часов каждую ночь.

К примеру, если человек просыпается в 6-7 утра, оптимальным временем для сна может стать период с 22:00 до 23:00.

Почему важно соблюдать режим сна

Артериальное давление подчиняется циркадным ритмам – внутренним биологическим часам организма. Обычно оно повышается после пробуждения и снижается во время сна.

По словам диетолога Мишель Рутенштейн, которые приводит издание EatingWell, нерегулярный график сна может нарушать естественные процессы регуляции давления.

Во время сна артериальное давление обычно снижается на 10-20%. Это дает сердечно-сосудистой системе возможность отдохнуть. Если же давление ночью снижается недостаточно, повышается риск сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт, инсульт и сердечную недостаточность.

Исследования также показывают, что взрослые, которые регулярно засыпают между 22:00 и 23:00, могут иметь более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом засыпание после полуночи связывают с более высоким риском.

Однако специалисты подчеркивают: главное – не конкретное время, а регулярность и достаточная продолжительность сна.

Как улучшить качество сна

Эксперты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил.

  • Соблюдать режим. Ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, в том числе по выходным.
  • Больше двигаться. Регулярная физическая активность в течение дня помогает легче засыпать.
  • Снижать стресс. Перед сном полезно записывать тревожащие мысли и планировать дела на следующий день.
  • Создать комфортную обстановку. Приглушенный свет, прохладная, темная и тихая спальня помогут быстрее расслабиться.
  • Не переедать вечером. Также рекомендуется ограничить кофеин и алкоголь перед сном.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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