Тихий убийца в стакане: какой популярный продукт увеличивает риск онкологии в 2,5 раза

Ежедневное употребление сладких напитков с сахаром может быть связано с повышенным риском развития рака желудка. К такому выводу пришли ученые из Mass General Brigham, проанализировав данные более 112 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Gastro Hep Advances (GHA). Ученые наблюдали за участниками на протяжении нескольких десятилетий. За это время рак желудка диагностировали у 278 человек.

После учета других факторов риска оказалось, что у людей, которые выпивали хотя бы одну порцию сладкого напитка в день, риск заболевания был в 2,45 раза выше, чем у тех, кто употреблял такие напитки реже одного раза в месяц.

"У женщин связь оказалась еще сильнее: ежедневное употребление сладких напитков ассоциировалось с увеличением риска рака желудка более чем в три раза. Кроме того, более высокое потребление фруктозы – основного подсластителя таких напитков – также было связано с большей вероятностью развития заболевания", – отметили авторы исследования.

К сладким напиткам исследователи отнесли газировку, лимонады, фруктовые напитки и спортивные напитки с сахаром. При этом напитки с искусственными подсластителями не были связаны с повышенным риском рака желудка.

Авторы также проверили, не объясняется ли эффект инфекцией Helicobacter pylori – одним из главных факторов риска рака желудка. Однако связи между употреблением сладких напитков и заражением этой бактерией они не обнаружили.

Исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно сладкие напитки вызывают рак. Тем не менее результаты указывают на возможную связь.

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