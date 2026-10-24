Названы ошибки при стирке зимней одежды, которые портят любимые вещи

Эксперт по стирке дала ценные советы по уходу за трикотажем в преддверии зимнего сезона. Она рассказала, какие распространенные ошибки при стирке портят любимые свитера и как сохранить их идеальный вид, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, бренд-менеджер Stergene Эдди Митчелл предупредила, что слишком частая стирка или неправильный уход могут привести к усадке вещей, деформации ткани и появлению катышков.

Эксперт рекомендует всегда изучать ярлыки, так как разные виды пряжи требуют индивидуального подхода.

По словам специалиста, свитера из обычных материалов стоит стирать примерно после двух–пяти носок. В то же время тонкие натуральные ткани, такие как кашемир и мериносовая шерсть, спокойно выдерживают от пяти до десяти носок без полноценной стирки.

"Не каждый свитер нужно стирать вручную. Чрезмерно частая стирка со временем приводит к износу и повреждениям, а неправильно выбранный режим может испортить вещь. Также стоит бороться с точечными пятнами сразу после их появления, используя салфетки для деликатных тканей, вместо того чтобы автоматически отправлять всю вещь в стирку", – отметила Эдди Митчелл.

Если вещь требует ручной стирки, эксперт советует замочить ее в прохладной или теплой воде со специальным мягким средством, аккуратно помыть без трения и скручивания, а затем тщательно прополоскать.

Отжимать трикотаж нужно предельно осторожно, а сушить – исключительно в горизонтальном положении на сухом полотенце.

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