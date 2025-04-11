Дети-живодеры: причины садистских наклонностей и к чему это может привести
По ее словам, проявление жестокости к животным – это не норма, а тревожный сигнал. В большинстве случаев подобное поведение детей указывает на глубинные проблемы.
Это может быть пережитое насилие, неразвитая эмпатия, эмоциональная холодность в семье. Нередко живодерство говорит и о психических расстройствах личности, например, нарушении поведения или психопатических чертах.
"Если ребенок регулярно проявляет жестокость к животным, важно немедленно обратиться к детскому психиатру или психологу", – рассказала изданию "Клопс" специалист.
Проблему нельзя игнорировать. Высока вероятность, что агрессия перенаправится на людей и станет причиной антисоциального поведения в будущем.
Что важно знать родителям, чьи дети проявляют жестокость:
- Не нужно считать, что это нормальный этап развития.
- Постараться выяснить причины такого поведения. Ребенок мог повторять увиденное или сам подвергаться насилию, а может, испытывает страдания.
- Развивайте эмпатию с помощью положительных примеров: чтения книг, просмотра добрых мультиков и фильмов.
- Показывайте, как нужно заботиться о животных.
- Обратитесь за помощью к психиатру, если не получается самостоятельно исправить ситуацию.
Если своевременно определить проблему и назначить лечение, можно добиться впечатляющих результатов.
В начале апреля казахстанцев шокировал случай в Восточном Казахстане, где щенка заперли в будке и сожгли живьем.