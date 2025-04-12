Когда стоит показать ребенка логопеду

Речевое развитие малыша – одна из самых актуальных тем, волнующих родителей. Почему одни дети уже в два года легко строят фразы, а другие даже к трем с трудом произносят отдельные слова, рассказала российский логопед-дефектолог Оксана Борщева, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Газете.Ru" она отметила, что речь – это сложный процесс, включающий не только произношение, но и развитие фонетических и грамматических навыков, а также понимание и восприятие речи.

"И конечно, не все дети развиваются одинаково. Какие-то особенности их речевых навыков можно отнести к норме, другие же служат поводом для обращения к логопеду", – подчеркнула Борщева.

Специалист назвала основные этапы, на которых важно следить за речевыми навыками ребенка:

До 1 года – малыш должен реагировать на обращение, издавать звуки, проявлять интерес к коммуникации.

1-2 года – появляются первые слова.

2-3 года – словарный запас активно пополняется, ребенок начинает строить простые фразы. К этому времени в его активе должно быть не менее 50 слов.

3-4 года – формируется умение правильно составлять предложения и понимать обращенную речь.

"Если эти признаки развития речи у ребенка отсутствуют, речь долго остается ограниченной, словарный запас не увеличивается, можно рассматривать это как отклонение от нормы", – пояснила логопед.

Она также выделила "тревожные звоночки", которые должны побудить родителей обратиться к специалисту:

До года: нет реакции на имя, лепета, интереса к окружающим.

1-2 года: отсутствие слов, нежелание повторять звуки и слова за взрослыми.

2-3 года: недостаточный словарный запас, отсутствие фраз, проблемы с пониманием простых инструкций.

3-4 года: искажение звуков, трудности с построением предложений и пониманием грамматики.

4-5 лет: сохраняются серьезные речевые нарушения – замены звуков, искажения слогов, бедный словарь.

"Развитие речи возможно в любом возрасте, однако важно помнить, что чем раньше начать работать, тем более эффективными будут занятия. До 6-7 лет нервная система ребенка остается гибкой и пластичной, и это значительно облегчает процесс коррекции нарушений", – напомнила Борщева.

По ее словам, оптимально начинать занятия с логопедом до 5 лет, пока речь активно формируется. После 7 лет исправление нарушений дается значительно труднее.

"Часто для коррекции нужна не только работа с логопедом, но и комплексное взаимодействие с нейропсихологом и дефектологом. И чем раньше родители заметят те самые "звоночки" и обратятся к специалисту, тем выше шансы на успешную коррекцию и гармоничное развитие ребенка", – резюмировала эксперт.

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