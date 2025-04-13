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Советы

Не пары важны: что действительно помогает учиться лучше

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 20:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Нидерландские ученые из Университета Тилбурга и Радбаудского университета пришли к выводу, что эффективность обучения в вузе не зависит от формы посещения занятий, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в International Journal of Management Education (IJME).

Анализируя успеваемость 300 студентов, изучавших курс "Организация и окружающая среда", исследователи сравнили три формата: очные лекции, онлайн-трансляции и просмотр записей. Оказалось, что все участники справились с экзаменами на одинаково высоком уровне.

Главный вывод – не способ обучения влияет на результат, а возможность выбрать удобный формат. Онлайн и записи особенно пригодились студентам, которым сложно посещать кампус из-за удаленного проживания, ограниченных возможностей или совмещения учебы с работой и стажировками.

Удаленное обучение не стало преградой для вовлеченности: преподаватели активно использовали чаты и интерактивные задания, чтобы удержать внимание аудитории.

Хотя университетское пространство по-прежнему важно для общения и командной работы, ученые подчеркивают: обязательное посещение лекций не является гарантией вовлеченности или академического успеха.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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