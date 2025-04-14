Пять фраз, которые никогда нельзя говорить начальнику

Специалисты по поиску и найму сотрудников советуют с особой осторожностью выбирать выражения на работе. Особенно это касается ситуаций, когда нужно пообщаться с непосредственным руководителем, сообщает Zakon.kz.

Стоит помнить, что корректное общение не только влияет на формирование репутации, но и напрямую может сказаться на развитии всей профессиональной карьеры.

РБК Life перечислил фразы, которые лучше вообще никогда не использовать в стенах офиса. Их точно нельзя произносить в присутствии руководства, иначе о хороших отношениях с боссом можно будет навсегда забыть.

"Это не мои прямые обязанности"

Многие работники позволяют себе в течение дня бесконечные перекуры, бесцельное зависание в соцсетях и переписки в мессенджерах не по рабочим вопросам. Соответственно, когда начальник просит вас о чем-то, что выходит за пределы ваших обязанностей, лучше помочь и не торговаться.

"Это сделать невозможно"

Часто эта фраза сразу дает понять начальнику, что его сотрудник даже не хочет попробовать взяться за дело и оценить результат. Более того, сказанное еще и указывает на нежелание прикладывать усилия и демонстрирует абсолютное равнодушие к работе.

"Я не хочу этого делать"

У каждого сотрудника есть зафиксированный перечень обязанностей, прописанных в договоре. Не стоит подобным образом отказываться от поставленной задачи. Фраза сигнализирует о том, что сотрудник не хочет выполнять работу, а раз так, то его стоит сменить.

"Мы раньше так не делали"

На новом месте ни в коем случае нельзя рассказывать о предыдущем опыте в позитивном ключе, давая понять начальнику, что у него в отделе все организовано хуже. Фраза "мы раньше так не делали" даст понять руководителю, что его сотрудник не желает перестраиваться и искать пути решения.

"Я уволюсь"

Такая манипуляция сделает только хуже и может напрочь испортить отношения с боссом. Если сотрудник действительно задумался об увольнении, то работу точно следует сменить, но угрожать при этом не стоит.

Материал по теме Все больше казахстанцев выбирают работу из дома

Ранее мы рассказывали, что казахстанцы получают рассылки в WhatsApp с предложением о трудоустройстве в крупнейший интернет-магазин. Якобы работать надо будет удаленно 30-60 минут в день, при этом за выполнение работы обещают от 20 до 50 тысяч тенге.