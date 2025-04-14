#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
514.94
583.74
6.13
Советы

Пять фраз, которые никогда нельзя говорить начальнику

фразы, начальник, работа, запрет, увольнение, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 17:49 Фото: pexels
Специалисты по поиску и найму сотрудников советуют с особой осторожностью выбирать выражения на работе. Особенно это касается ситуаций, когда нужно пообщаться с непосредственным руководителем, сообщает Zakon.kz.

Стоит помнить, что корректное общение не только влияет на формирование репутации, но и напрямую может сказаться на развитии всей профессиональной карьеры.

РБК Life перечислил фразы, которые лучше вообще никогда не использовать в стенах офиса. Их точно нельзя произносить в присутствии руководства, иначе о хороших отношениях с боссом можно будет навсегда забыть.

"Это не мои прямые обязанности"

Многие работники позволяют себе в течение дня бесконечные перекуры, бесцельное зависание в соцсетях и переписки в мессенджерах не по рабочим вопросам. Соответственно, когда начальник просит вас о чем-то, что выходит за пределы ваших обязанностей, лучше помочь и не торговаться.

"Это сделать невозможно"

Часто эта фраза сразу дает понять начальнику, что его сотрудник даже не хочет попробовать взяться за дело и оценить результат. Более того, сказанное еще и указывает на нежелание прикладывать усилия и демонстрирует абсолютное равнодушие к работе.

"Я не хочу этого делать"

У каждого сотрудника есть зафиксированный перечень обязанностей, прописанных в договоре. Не стоит подобным образом отказываться от поставленной задачи. Фраза сигнализирует о том, что сотрудник не хочет выполнять работу, а раз так, то его стоит сменить.

"Мы раньше так не делали"

На новом месте ни в коем случае нельзя рассказывать о предыдущем опыте в позитивном ключе, давая понять начальнику, что у него в отделе все организовано хуже. Фраза "мы раньше так не делали" даст понять руководителю, что его сотрудник не желает перестраиваться и искать пути решения.

"Я уволюсь"

Такая манипуляция сделает только хуже и может напрочь испортить отношения с боссом. Если сотрудник действительно задумался об увольнении, то работу точно следует сменить, но угрожать при этом не стоит.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 17:49
Все больше казахстанцев выбирают работу из дома

Ранее мы рассказывали, что казахстанцы получают рассылки в WhatsApp с предложением о трудоустройстве в крупнейший интернет-магазин. Якобы работать надо будет удаленно 30-60 минут в день, при этом за выполнение работы обещают от 20 до 50 тысяч тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: