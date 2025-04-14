Пять фраз, которые никогда нельзя говорить начальнику
Стоит помнить, что корректное общение не только влияет на формирование репутации, но и напрямую может сказаться на развитии всей профессиональной карьеры.
РБК Life перечислил фразы, которые лучше вообще никогда не использовать в стенах офиса. Их точно нельзя произносить в присутствии руководства, иначе о хороших отношениях с боссом можно будет навсегда забыть.
"Это не мои прямые обязанности"
Многие работники позволяют себе в течение дня бесконечные перекуры, бесцельное зависание в соцсетях и переписки в мессенджерах не по рабочим вопросам. Соответственно, когда начальник просит вас о чем-то, что выходит за пределы ваших обязанностей, лучше помочь и не торговаться.
"Это сделать невозможно"
Часто эта фраза сразу дает понять начальнику, что его сотрудник даже не хочет попробовать взяться за дело и оценить результат. Более того, сказанное еще и указывает на нежелание прикладывать усилия и демонстрирует абсолютное равнодушие к работе.
"Я не хочу этого делать"
У каждого сотрудника есть зафиксированный перечень обязанностей, прописанных в договоре. Не стоит подобным образом отказываться от поставленной задачи. Фраза сигнализирует о том, что сотрудник не хочет выполнять работу, а раз так, то его стоит сменить.
"Мы раньше так не делали"
На новом месте ни в коем случае нельзя рассказывать о предыдущем опыте в позитивном ключе, давая понять начальнику, что у него в отделе все организовано хуже. Фраза "мы раньше так не делали" даст понять руководителю, что его сотрудник не желает перестраиваться и искать пути решения.
"Я уволюсь"
Такая манипуляция сделает только хуже и может напрочь испортить отношения с боссом. Если сотрудник действительно задумался об увольнении, то работу точно следует сменить, но угрожать при этом не стоит.
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