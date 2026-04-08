Великий четверг 9 апреля: что можно и нельзя делать в этот день

9 апреля православный мир отмечает Великий четверг, который в народной традиции чаще называют Чистым четвергом. Это время глубокого духовного очищения и подготовки к встрече Светлой Пасхи, сообщает Zakon.kz.

Главное о дне:

В этот день вспоминают установление Таинства Причастия на Тайной вечере.

Обязательно соблюдается традиция духовного и телесного очищения.

Почитается мученица Матрона Солунская, пострадавшая за веру во Христа.

Начинается активная подготовка к празднованию Пасхи: выпечка куличей и окрашивание яиц.

Центральное событие Великого четверга – Тайная вечеря, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, явив пример истинного смирения. Церковный праздник 9 апреля напоминает о том, что именно в этот вечер было установлено Таинство Евхаристии (Причастия). Для каждого христианина это повод задуматься о чистоте своей совести и искренности веры, пишет "Подмосковье сегодня".

Название "Чистый четверг" подчеркивает важность не только физического омовения, но и очищения души через исповедь. Считается, что через искреннее покаяние человек освобождается от груза грехов, подготавливая себя к восприятию радости Воскресения.

Что можно делать 9 апреля

Этот день считается временем активного созидания и подготовки. Верующие стараются провести его в молитве и трудах, направленных на благо семьи и дома.

Обязательно стоит посетить храм для участия в Божественной литургии и причаститься.

В этот день принято проводить генеральную уборку: мыть полы, окна и выносить из дома весь хлам, чтобы освободить место для доброй энергии.

Традиция предписывает искупаться до восхода солнца или в течение дня, символически смывая с себя все горести и недуги.

Хозяйки приступают к приготовлению пасхальной трапезы: ставят тесто на куличи, готовят творожные пасхи и красят яйца.

Что нельзя делать 9 апреля

Категорически запрещено ссориться, сквернословить и вступать в конфликты, так как любая злоба в этот день считается тяжелым грехом.

В этот день нельзя оставлять дом неубранным или посуду грязной, иначе беспорядок может затянуться на весь следующий год.

Запрещено давать в долг деньги или ценные вещи – вместе с ними из дома может уйти достаток.

Нельзя употреблять скоромную пищу (мясо, молочные продукты), так как продолжается строгий пост.

Запрещено проводить день в праздности и развлечениях; это время сосредоточенности и внутренней тишины.

Действия для удачи и семейного благополучия

Для того чтобы в доме царили мир и достаток, в народе издавна совершали определенные действия, не противоречащие церковной логике. Главным залогом удачи считается порядок – как в шкафах, так и в мыслях.

Обязательно пересчитайте все имеющиеся в доме деньги трижды: утром, в полдень и на закате. Считается, что этот простой обряд помогает сохранить финансовую стабильность в семье.

Также хорошей практикой считается принести из храма "четверговую" свечу, огонь которой символизирует свет Христа, оберегающий жилище.

