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Советы

Почему весной 2025 года станет трудно ладить даже с близкими

конфликт, астрология, прогноз, Володина, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 10:11 Фото: pexels
Весна 2025 года может преподнести неприятные сюрпризы для личных отношений. В этом уверена известный астролог Василиса Володина. По ее словам, рост конфликтов произойдет из-за Меркурия в Овне, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, опубликованному в Telegram-канале, многих ждут эмоциональные всплески, резкие ссоры и словесные конфликты.

Телеведущая просит не забывать, что в споре не только рождается истина, но и случаются травмы.

"Меркурий входит в Овен. Под его влиянием мы готовы спорить по любому поводу, вплоть до того, кто должен мыть посуду или вынести мусор".Василиса Володина

Далее она отмечает, что любые переговоры могут становиться полем битвы умов и амбиций, поэтому нужно следить за собой.

"Даже самые тактичные сейчас могут выходить из себя и срываться в грубость. К тому же мы сейчас фонтанируем иронией и сарказмом, и если вы не занимаетесь стендапом, то лучше не увлекаться. Иначе может дойти до драки".Василиса Володина

Кроме того, в это время специалист советует внимательно изучать детали любого вопроса, так как сейчас легко упустить важные нюансы.

"И постарайтесь не бросить начатое на полпути, чтобы потом не сожалеть об этом".Василиса Володина

Астрологи уверены, что у каждого человека есть энергетическое поле, которое влияет на окружающих и на его собственную судьбу. Так, у трех представителей зодиакального круга эта энергия настолько мощная, что их присутствие невозможно не заметить. Специалисты считают, что Скорпионы, Львы и Козероги могут заряжать окружающих, менять ход событий и даже интуитивно чувствовать грядущие перемены.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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