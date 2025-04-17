Откладывать сигнал будильника: любителей поспать предупредили о негативном влиянии на мозг

Специалист предупредил любителей поспать "до упора" о том, что откладывать будильник на пять минут не полезно для здоровья мозга, сообщает Zakon.kz.

Среднестатистическому взрослому человеку, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), требуется от семи до девяти часов сна в сутки, чтобы поддержать оптимальное состояние здоровья. Однако, по оценкам ученых, около 30% населения мира страдает бессонницей или каким-либо другим расстройством, связанным со сном. Все эти составляющие отрицательно сказываются на качестве их жизни.

Как отметил фармацевт Альваро Фернандес, часть людей, когда звенит будильник, сразу же встают с кровати и начинают делать дела. Но есть категория людей, которые несколько раз откладывают подъем на пять минут, стараясь встать позже. Первая категория, по мнению специалиста, ведет себя по утрам более правильно.

"Когда человек просыпается и снова засыпает, он запускает и останавливает цикл сна несколько раз. Это сбивает головной мозг с толку и увеличивает утренний стресс", – объяснил специалист в беседе с изданием Deia.

Он рассказал, что проведенное исследование установило: у людей, которые имеют такую привычку, частота сердечных сокращений в состоянии покоя выше. Кроме того, сон у них становится более поверхностным.

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