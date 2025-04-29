Побудьте на природе – совет Павла Глобы на 29 апреля
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Известный астролог Павел Глоба дал несколько общих рекомендаций на 29 апреля, сообщает Zakon.kz.
Со слов Глобы, в этот день не стоит вести чересчур активный образ жизни.
"Воспринимайте происходящее философски, побудьте на природе", – уверяет астролог.
Возможно, именно сегодня удастся разобраться в происходящем и четко определить свою систему ценностей, которой можно будет придерживаться в дальнейшем. Лунные ритмы благоприятны для концентрации внутренней энергии для защиты от негативных воздействий извне.
Ранее его коллеги по звездам составили гороскоп дня для всех знаков зодиака.
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