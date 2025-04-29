#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
Советы

Побудьте на природе – совет Павла Глобы на 29 апреля

Совет Павла Глобы на 29 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 08:55 Фото: pixabay
Известный астролог Павел Глоба дал несколько общих рекомендаций на 29 апреля, сообщает Zakon.kz.

Со слов Глобы, в этот день не стоит вести чересчур активный образ жизни.

"Воспринимайте происходящее философски, побудьте на природе", – уверяет астролог.

Возможно, именно сегодня удастся разобраться в происходящем и четко определить свою систему ценностей, которой можно будет придерживаться в дальнейшем. Лунные ритмы благоприятны для концентрации внутренней энергии для защиты от негативных воздействий извне.

Ранее его коллеги по звездам составили гороскоп дня для всех знаков зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Гороскоп на 29 апреля: пригодится интуиция
Советы
07:17, Сегодня
Гороскоп на 29 апреля: пригодится интуиция
Ранняя смерть: можно ли ее избежать и как это сделать
Советы
19:40, 28 апреля 2025
Ранняя смерть: можно ли ее избежать и как это сделать
Что нужно знать казахстанцам про возврат бытовой техники, приобретенной в рассрочку на маркетплейсе
Советы
15:57, 28 апреля 2025
Что нужно знать казахстанцам про возврат бытовой техники, приобретенной в рассрочку на маркетплейсе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: