Побудьте на природе – совет Павла Глобы на 29 апреля

Известный астролог Павел Глоба дал несколько общих рекомендаций на 29 апреля, сообщает Zakon.kz.

Со слов Глобы, в этот день не стоит вести чересчур активный образ жизни.

"Воспринимайте происходящее философски, побудьте на природе", – уверяет астролог.

Возможно, именно сегодня удастся разобраться в происходящем и четко определить свою систему ценностей, которой можно будет придерживаться в дальнейшем. Лунные ритмы благоприятны для концентрации внутренней энергии для защиты от негативных воздействий извне.

Ранее его коллеги по звездам составили гороскоп дня для всех знаков зодиака.