Сделают все красиво: как выражают любовь знаки зодиака

Астрологи рассказали о проявлении любви всеми знаками зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овны пылают. Представители этого знака зодиака говорят: "Ты мне нравишься" и целует сразу.

Тельцы накормят, укроют, выслушают. Это и есть его "люблю".

Близнецы скажут 100 слов, 99 из них – о вас.

Раки ничего не скажут, но посмотрят так, что сразу становится все понятно.

У Львов любовь – как солнечный свет. Теплая и яркая.

Девы заметят, что у тебя разболелось горло и принесут лекарство.

Весы сделают все красиво. Даже молчание рядом с ними становится уютным.

Скорпионы не отпустят. Ни взглядом, ни душой.

Стрельцы любят под девизом: "Ты и я – идеальная команда для великих приключений".

Любовь Козерогов – это фундамент. Молчат, но крепко держат любимого человека за руку.

У Водолеев любовь необычная, но преданный. Ваша вселенная – в их глазах.

Рыбы любят до мурашек. До слез. До песен.

Поговорки и анекдоты про отношения между невесткой и свекровью всегда будут актуальны, так как тема достаточно острая. Психолог, системный расстановщик Кира Бакунина рассказала, что в практике очень часто встречается с этими конфликтами.