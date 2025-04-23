Сколько вареных яиц можно съедать в день, рассказал гастроэнтеролог

Во время пасхальной недели многие задаются вопросом о безопасном количестве куриных яиц, которое можно употребить за один прием пищи. Специалисты дали ответ, сколько штук в день такого продукта не навредит организму здорового человека, сообщает Zakon.kz

Многие опасаются есть яйца, так как предполагают, что из-за них может повыситься уровень холестерина в крови. Гастроэнтеролог Владимир Логинов в беседе с Lenta.ru объяснил, что в умеренных количествах куриные яйца не вредят здоровью. Исследования доказали, что ежедневное употребление яиц не вызывает сердечно-сосудистых заболеваний и не повышает уровень "плохого" холестерина в крови, как ранее утверждалось.

Но он пояснил, что если уровень холестерина в крови уже повышен или если у человека диагностирован диабет, следует есть не более одного яйца в день или убирать желтки.

"Спортсменам и людям с активным образом жизни рекомендуется съедать три-четыре яйца каждый день", – отметил гастроэнтеролог.

Врач также подчеркнул, что в яйцах содержится высококачественный белок, витамины A, D, E, B12, железо, селен, холин, а также необходимые для здоровья глаз лютеин и зеаксантин.

При этом аллерголог-иммунолог Елена Зиннатова рассказала "Известиям", что если переусердствовать с потреблением в пищу куриных яиц, можно заработать аллергию.

"Симптомы пищевой аллергии к яичным белкам бывают острыми и отсроченными. Первые возникают в пределах двух часов после приема пищи, вторые – в течение двух суток. Аллергия может проявляться в виде крапивницы, ангиоотеков или как обострение атопического дерматита", – сказала врач.

Специалист отметила, что лучше не есть больше двух-трех яичных белков в сутки. Лучше ограничиться на завтрак небольшой порцией. Это позволит насладиться вкусом угощения и при этом не навредит здоровью.

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