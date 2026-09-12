#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
Советы

Названы самые модные цвета предстоящего сезона

Девушка, разные цвета, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 07:36 Фото: pexels
Институт цвета Pantone, который занимается прогнозированием трендов и консультированием по вопросам цвета, представил десять самых ярких цветов сезона весна/лето 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз приурочен к старту Недели моды в Нью-Йорке 10 сентября 2026 года. В Pantone заявляют, что выбранные цвета – это сочетание смелости и утонченности, бросающее вызов устоявшимся представлениям.

"Весна/лето 2027 года – это сочетание традиций и аутентичности с игривыми и причудливыми цветами. Оно способствует созданию новых цветовых сочетаний, предоставляя потребителям основу для формирования долговечного гардероба и одновременно предлагая яркие и сияющие цвета, которые позволяют нам вновь обрести чувство веселья и раскрепощенности", – рассказала исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйзман.

В тренде оказались:

  • лаймовый Daiquiri Green;
  • оранжевый Dragon Fire;
  • розовый Rosy Future;
  • красный Chili Pepper;
  • красный Hibiscus;
  • синий Princess Blue;
  • светло-желтый Anise Flower;
  • бирюзовый Waterfall;
  • коралловый Langoustino;
  • лавандовый Lavender Oil.
Палитра цветов, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 07:36

Фото: рantone

В Институте цвета отмечают, что эти оттенки одновременно яркие и практичные, демонстрируют сочетание смелости и желания быть замеченным с самообладанием и утонченностью.

Известный стилист и телеведущий рассказал о том, как сочетать резиновые сапоги с классическими костюмами и спортивными брюками.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Модные цвета одежды в 2024 году
14:51, 15 марта 2024
Самые модные цвета одежды в 2024 году назвала стилист
Александр Рогов дал модницам новый совет
00:02, 01 сентября 2026
Стилист назвал самый модный цвет сезона осень-зима 2026
Александр Рогов дал модницам новый совет
18:27, 17 февраля 2026
Модный месяц стартовал в Нью-Йорке: какой цвет в центре внимания
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джастин Гейджи
08:18, Сегодня
Гейджи рассказал, почему отказался от дорогого подарка Царукяна
Франсис Нганну с флагом Камеруна
07:57, Сегодня
Дэна Уайт назвал бойца UFC, кому он желал поражения
Александр Усик с медалью
07:23, Сегодня
Усик назвал сложнейшего соперника в карьере
Карен Хачанов и Александр Зверев в полуфинале US Open
06:59, Сегодня
Хачанов прокомментировал поражение Звереву в полуфинале US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: