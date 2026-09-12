Названы самые модные цвета предстоящего сезона

Институт цвета Pantone, который занимается прогнозированием трендов и консультированием по вопросам цвета, представил десять самых ярких цветов сезона весна/лето 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз приурочен к старту Недели моды в Нью-Йорке 10 сентября 2026 года. В Pantone заявляют, что выбранные цвета – это сочетание смелости и утонченности, бросающее вызов устоявшимся представлениям.

"Весна/лето 2027 года – это сочетание традиций и аутентичности с игривыми и причудливыми цветами. Оно способствует созданию новых цветовых сочетаний, предоставляя потребителям основу для формирования долговечного гардероба и одновременно предлагая яркие и сияющие цвета, которые позволяют нам вновь обрести чувство веселья и раскрепощенности", – рассказала исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйзман.

В тренде оказались:

лаймовый Daiquiri Green;

оранжевый Dragon Fire;

розовый Rosy Future;

красный Chili Pepper;

красный Hibiscus;

синий Princess Blue;

светло-желтый Anise Flower;

бирюзовый Waterfall;

коралловый Langoustino;

лавандовый Lavender Oil.

Фото: рantone

В Институте цвета отмечают, что эти оттенки одновременно яркие и практичные, демонстрируют сочетание смелости и желания быть замеченным с самообладанием и утонченностью.

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