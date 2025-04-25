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Топ-5 простых способов поддержать здоровье почек

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 17:14 Фото: freepik
Российский эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова сегодня, 25 апреля 2025 года, рассказала о простых способах, которые помогут поддержать здоровье почек, сообщает Zakon.kz.

Ими специалист поделилась в своем Telegram-канале.

"Наши почки – фильтры организма, ежедневно очищающие кровь от токсинов. Но мы часто забываем о том, что о них нужно заботиться", – написала Зухра Павлова и перечислила 5 простых способов поддержать здоровье почек.

1. Пейте достаточно жидкости

Обезвоживание уменьшает приток крови к почкам, что может нанести им вред. 2-2,5 литра воды в день помогают почкам эффективно очищать кровь и предотвращают образование камней. Норма употребляемой жидкости может варьироваться в зависимости от веса человека и его анамнеза.

2. Следите за уровнем сахара в крови

Диабет – одна из главных причин хронической болезни почек. Хотя бы изредка проверяйте глюкозу, проходите диспансеризацию и соблюдайте рекомендации врачей.

3. Контролируйте давление

Высокое артериальное давление может незаметно повредить почки.

4. Ограничьте НПВС (обезболивающие)

Частый прием ибупрофена, аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов может перегружать почки. Используйте их с осторожностью и только при необходимости.

5. Ведите активный образ жизни и правильно питайтесь

Сбалансированная диета с низким содержанием соли и регулярная физическая активность защищают почки и поддерживают нормальный обмен веществ. Также важно отказаться от алкоголя и курения.

"Заболевания почек часто развиваются незаметно, и многие люди узнают о проблемах уже на поздних стадиях. Профилактика – ключ к здоровью!" – заключила Зухра Павлова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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