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Скорпион, Лев, Овен и другие: кто попал в рейтинг худших жен

рейтинг худших жен, астрология, гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 17:28 Фото: pixabay
Считается, что каждая женщина способна создать уют и окружить супруга любовью и лаской. Однако астрологи с этим категорично не согласны. По знаку зодиака, под которым родилась женщина, можно определить, создана ли она для роли идеальной супруги, сообщает Zakon.kz.

Так, ясновидящая Кажетта назвала "Вечерней Москве" пять знаков зодиака, представительницы которых входят в топ худших жен.

Пятое место – Скорпион

Мужчине нужно иметь достаточно амбиций и ресурсов, поскольку эта женщина потребует от вас больше, чем вы могли бы дать. Тем не менее, ее высокая планка станет для вас огромным стимулом к развитию. Она покажет вам ваш потенциал.

Четвертое место – Весы

Вы должны быть рождены для роли супруга, если хотите жениться на девушке-Весах. У нее отличное представление о том, что правильно и что неправильно, порой это будет работать против вас. Иногда лучше сказать ей "да, дорогая" и не спорить.

Третье место – Лев

Мужу придется мириться с перепадами ее настроения. Если она не получает то, чего хочет, то не думает о причинах, а набрасывается со скандалом. Львица не готова искать компромисс, так что если вы не хотите во всем ей потакать, ваша жизнь станет сплошным скандалом.

Второе место – Овен

Очень легко влюбиться в женщину-Овна, ведь она невероятно умна и харизматична, не говоря уже о ее уверенности в себе и способностях. Как жена она невероятно лояльна, но ожидает отдачи за эту лояльность, и, если вы не продумаете свою сторону брачной сделки, она с легкостью оставит вас в прошлом.

Первое место – Стрелец

Они хотят быть свободными, а не принадлежать кому-то. Хотя они намерены быть верными и внимательными в браке, их гораздо больше интересуют собственные творческие планы. Стрельцы – прекрасные партнеры, если вы сможете считаться с их странностями и ни капли не ограничивать их свободу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 17:28
Астрологи назвали знаки, которые сорвут джекпот в конце недели

Ранее астрологи предупреждали, что 25 апреля не стоит доверять малознакомым людям. Вероятно, вас заманивают в ловушку.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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