Скорпион, Лев, Овен и другие: кто попал в рейтинг худших жен
Так, ясновидящая Кажетта назвала "Вечерней Москве" пять знаков зодиака, представительницы которых входят в топ худших жен.
Пятое место – Скорпион
Мужчине нужно иметь достаточно амбиций и ресурсов, поскольку эта женщина потребует от вас больше, чем вы могли бы дать. Тем не менее, ее высокая планка станет для вас огромным стимулом к развитию. Она покажет вам ваш потенциал.
Четвертое место – Весы
Вы должны быть рождены для роли супруга, если хотите жениться на девушке-Весах. У нее отличное представление о том, что правильно и что неправильно, порой это будет работать против вас. Иногда лучше сказать ей "да, дорогая" и не спорить.
Третье место – Лев
Мужу придется мириться с перепадами ее настроения. Если она не получает то, чего хочет, то не думает о причинах, а набрасывается со скандалом. Львица не готова искать компромисс, так что если вы не хотите во всем ей потакать, ваша жизнь станет сплошным скандалом.
Второе место – Овен
Очень легко влюбиться в женщину-Овна, ведь она невероятно умна и харизматична, не говоря уже о ее уверенности в себе и способностях. Как жена она невероятно лояльна, но ожидает отдачи за эту лояльность, и, если вы не продумаете свою сторону брачной сделки, она с легкостью оставит вас в прошлом.
Первое место – Стрелец
Они хотят быть свободными, а не принадлежать кому-то. Хотя они намерены быть верными и внимательными в браке, их гораздо больше интересуют собственные творческие планы. Стрельцы – прекрасные партнеры, если вы сможете считаться с их странностями и ни капли не ограничивать их свободу.
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