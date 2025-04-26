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О скрытой опасности грязных кондиционеров рассказал эксперт

воздух, очищение воздуха, жара, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 11:24 Фото: pixabay
С приходом весны и первыми жаркими днями люди начинают включать кондиционеры после долгого перерыва. Однако грязная система этого прибора может таить в себе множество опасностей, сообщает Zakon.kz.

О том, может ли загрязненный прибор стать причиной серьезных заболеваний, включая легионеллез – тяжелую инфекцию, поражающую дыхательные пути, рассказал в интервью "Газете.Ru" специалист Александр Галкин.

По его словам, бытовые кондиционеры не представляют риска заражения легионеллой, поскольку в них отсутствуют водяные системы охлаждения, в которых могла бы развиться эта бактерия. Однако в централизованных установках, особенно в офисах и торговых центрах, где воздух охлаждается с помощью воды, случаи заражения действительно возможны – в группе риска пожилые люди. В таких системах обязательно нужно проводить регулярную дезинфекцию.

Тем не менее грязный бытовой кондиционер может стать рассадником других опасных микроорганизмов, в том числе плесени, грибков и болезнетворных бактерий. Прибор ежедневно прогоняет через себя огромный объем воздуха, в котором содержатся пыль, шерсть, пух и прочие загрязнения. Без регулярной чистки все это накапливается на фильтрах, а повышенная влажность внутри устройства создает благоприятную среду для размножения бактерий.

"Запускать кондиционер после долгого перерыва без предварительной очистки – опасно для здоровья. Пыль и микрочастицы, скопившиеся в системе, могут попасть в помещение и вызвать обострение аллергий, раздражение слизистых и ухудшение самочувствия. Загрязненный внешний блок перегревается, что создает дополнительную нагрузку и может привести к поломке", – объяснил эксперт.

По словам Галкина, внутренний блок сплит-системы следует очищать не реже одного раза в 1,5–2 месяца – можно использовать пылесос или влажную тряпку. Наружный блок лучше обслуживать весной, особенно если он подвержен попаданию уличной грязи и пуха. Оптимальный вариант – обратиться к профессионалам.

Для повышения безопасности рекомендуется обращать внимание на системы глубокой очистки воздуха. В современных моделях все чаще применяют фотокаталитические фильтры с ультрафиолетовым излучением. Они нейтрализуют вредные частицы, разрушая их до воды и углекислого газа – полностью безопасных для человека.

Заподозрить, что техника нуждается в срочной чистке, можно по неприятному запаху при включении, ухудшению охлаждения, усиленному шуму и вибрации, а также по появлению конденсата – все эти признаки свидетельствуют о загрязнении внутренних узлов и возможной неисправности.

Ранее российский эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, рассказала о простых способах, которые помогут поддержать здоровье почек.

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Андрей Дюсупов
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