Названы знаки зодиака, которые считаются лучшими коллегами

Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, представителей каких знаков зодиака россияне считают идеальными партнерами по работе.

Согласно исследованию, наибольшее количество голосов получили Львы и Рыбы – их выбрали по 9% участников опроса, пишет RT.

Немного уступили им Тельцы, Весы, Скорпионы и Стрельцы, каждый из которых набрал по 8% голосов. Овны, Близнецы, Девы и Козероги получили по 7%, а наименее популярными оказались Водолеи (6%) и Раки (4%).

При этом большинство респондентов (54%) признались, что не верят во влияние знаков зодиака на рабочие отношения.

Эксперты также составили портрет идеального коллеги: это, прежде всего, профессионал (76%), честный человек (65%) и хороший друг (62%). Среди других важных качеств россияне отметили чувство юмора (54%), готовность прийти на помощь (46%), открытость (39%), трудолюбие (36%) и чистоплотность (35%). Около трети опрошенных считают важными возможность общения по душам и наличие общих интересов вне работы (по 33%).

Ранее были названы три знака зодиака, которые узнают о беременности до конца апреля.