#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
515.03
584.82
6.24
Советы

Названы знаки зодиака, которые считаются лучшими коллегами

знаки зодиака, астрологи, коллеги , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 22:07 Фото: pixabay
Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, представителей каких знаков зодиака россияне считают идеальными партнерами по работе.

Согласно исследованию, наибольшее количество голосов получили Львы и Рыбы – их выбрали по 9% участников опроса, пишет RT.

Немного уступили им Тельцы, Весы, Скорпионы и Стрельцы, каждый из которых набрал по 8% голосов. Овны, Близнецы, Девы и Козероги получили по 7%, а наименее популярными оказались Водолеи (6%) и Раки (4%).

При этом большинство респондентов (54%) признались, что не верят во влияние знаков зодиака на рабочие отношения.

Эксперты также составили портрет идеального коллеги: это, прежде всего, профессионал (76%), честный человек (65%) и хороший друг (62%). Среди других важных качеств россияне отметили чувство юмора (54%), готовность прийти на помощь (46%), открытость (39%), трудолюбие (36%) и чистоплотность (35%). Около трети опрошенных считают важными возможность общения по душам и наличие общих интересов вне работы (по 33%).

Ранее были названы три знака зодиака, которые узнают о беременности до конца апреля. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья
Советы
16:24, Сегодня
Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья
О скрытой опасности грязных кондиционеров рассказал эксперт
Советы
11:24, Сегодня
О скрытой опасности грязных кондиционеров рассказал эксперт
Трем знакам зодиака грозит серьезный разговор 26 апреля
Советы
07:57, Сегодня
Трем знакам зодиака грозит серьезный разговор 26 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: