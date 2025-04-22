Как понять, что кот вас ненавидит

Не всегда пушистые питомцы отвечают взаимностью своим хозяевам. Эксперты советуют внимательно присмотреться к хвосту и поведению кота, сообщает Zakon.kz.

Хвост

К примеру, опущенный горизонтально или вообще опущенный и поджатый хвост означает, что кошка находится в состоянии страха, отступления или агрессивного, враждебного настроения.

Укусы

Явным признаком недовольства со стороны кошки являются укусы. Это нормальное поведение для котят, но взрослые животные никогда не должны кусаться без причины. Особенно, как отмечено в публикации издания РБК Life, если хозяин тянется, чтобы попытаться их погладить.

Игнорирование

Также если кошка ласкова и внимательна к гостям, но отказывается общаться с собственным хозяином, значит, в отношениях явная "трещина". Чтобы разобраться в этом вопросе, убедитесь, что у питомца есть все необходимое: не забыли ли вы ее покормить, наполнить миску водой или почистить лоток?

"В целом чем внимательнее относиться к условиям проживания животного, тем больше вероятность, что и оно будет к вам теплее", – заключили специалисты.

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