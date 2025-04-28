Сильная магнитная буря испортит 1 мая
Магнитная буря 1 и 2 мая: какой силы будет и когда начнется
Внезапный и мощный геомагнитный шторм обрушится на Землю после 23:00 еще 30 апреля 2025 года. Его сила достигнет уровня G2 (Kp 6). Влияние бури будет ощущаться повсеместно. Эта неожиданная космическая непогода продолжится в течение 1 и 2 мая.
Метеозависимые люди в эти дни могут столкнуться с ухудшением самочувствия: головными болями, перепадами давления, бессонницей и повышенной раздражительностью.
Кроме того, возможны сбои в работе электроники, навигационных систем и радиосвязи. Не исключены яркие полярные сияния в высоких широтах, даже там, где они обычно не наблюдаются.
Только к вечеру 2 мая сила магнитной бури начнет ослабевать, снизившись до уровня Kp 4.
Как защитить здоровье во время магнитной бури
- Ограничьте физическую активность. Отложите интенсивные тренировки и тяжелую физическую работу на более спокойный период. Замените их легкими прогулками на свежем воздухе, йогой или растяжкой.
- Соблюдайте режим сна. Постарайтесь лечь спать и проснуться в привычное время.
- Пейте больше воды. Поддерживайте водный баланс организма, употребляя достаточное количество чистой воды. Это поможет снизить риск головных болей и улучшить общее состояние.
- Правильно питайтесь. Откажитесь от тяжелой, жирной и жареной пищи. Предпочтение отдайте легким блюдам, богатым витаминами и минералами: фруктам, овощам, зелени.
- Избегайте стресса. Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций и эмоциональных перегрузок. Медитация, дыхательные упражнения и прослушивание расслабляющей музыки помогут сохранить спокойствие.
- Примите контрастный душ. Контрастный душ поможет улучшить кровообращение и тонизировать организм.
- Проветривайте помещение. Регулярно проветривайте помещение, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха.
Что нельзя делать во время магнитной бури
Во время сильных магнитных бурь 1 и 2 мая следует воздержаться от употребления алкоголя и курения, поскольку эти вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и могут усилить негативное воздействие геошторма.
Важно избегать переутомления, как физического, так и умственного, давая организму возможность отдохнуть и восстановиться.
Также, как отмечено в публикации издания Life.ru, рекомендуется ограничить потребление кофеина, чтобы избежать усиления тревожности и раздражительности.
По возможности стоит отложить принятие важных решений, так как в этот период могут наблюдаться нарушения концентрации внимания и снижение когнитивных функций.
В каких случаях обращаться к врачу:
- Резкое ухудшение самочувствия. Если вы испытываете сильную головную боль, головокружение, тошноту, боли в сердце или другие тревожные симптомы, немедленно обратитесь к врачу.
- Обострение хронических заболеваний. Магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Если вы заметили ухудшение состояния, обратитесь к своему лечащему врачу.
- Высокое артериальное давление. Если у вас есть проблемы с давлением, внимательно следите за его показателями во время магнитной бури. При резком повышении давления обратитесь за медицинской помощью.
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