Сильная магнитная буря испортит 1 мая

Возможно, что праздничные выходные в честь 1 мая под угрозой срыва. Так как, утверждают специалисты, именно в первые дни третьего месяца весны Землю будет кошмарить лютая магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

Магнитная буря 1 и 2 мая: какой силы будет и когда начнется

Внезапный и мощный геомагнитный шторм обрушится на Землю после 23:00 еще 30 апреля 2025 года. Его сила достигнет уровня G2 (Kp 6). Влияние бури будет ощущаться повсеместно. Эта неожиданная космическая непогода продолжится в течение 1 и 2 мая.

Метеозависимые люди в эти дни могут столкнуться с ухудшением самочувствия: головными болями, перепадами давления, бессонницей и повышенной раздражительностью.

Кроме того, возможны сбои в работе электроники, навигационных систем и радиосвязи. Не исключены яркие полярные сияния в высоких широтах, даже там, где они обычно не наблюдаются.

Только к вечеру 2 мая сила магнитной бури начнет ослабевать, снизившись до уровня Kp 4.

Как защитить здоровье во время магнитной бури

Ограничьте физическую активность. Отложите интенсивные тренировки и тяжелую физическую работу на более спокойный период. Замените их легкими прогулками на свежем воздухе, йогой или растяжкой.

Соблюдайте режим сна. Постарайтесь лечь спать и проснуться в привычное время.

Пейте больше воды. Поддерживайте водный баланс организма, употребляя достаточное количество чистой воды. Это поможет снизить риск головных болей и улучшить общее состояние.

Правильно питайтесь. Откажитесь от тяжелой, жирной и жареной пищи. Предпочтение отдайте легким блюдам, богатым витаминами и минералами: фруктам, овощам, зелени.

Избегайте стресса. Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций и эмоциональных перегрузок. Медитация, дыхательные упражнения и прослушивание расслабляющей музыки помогут сохранить спокойствие.

Примите контрастный душ. Контрастный душ поможет улучшить кровообращение и тонизировать организм.

Проветривайте помещение. Регулярно проветривайте помещение, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха.

Что нельзя делать во время магнитной бури

Во время сильных магнитных бурь 1 и 2 мая следует воздержаться от употребления алкоголя и курения, поскольку эти вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и могут усилить негативное воздействие геошторма.

Важно избегать переутомления, как физического, так и умственного, давая организму возможность отдохнуть и восстановиться.

Также, как отмечено в публикации издания Life.ru, рекомендуется ограничить потребление кофеина, чтобы избежать усиления тревожности и раздражительности.

По возможности стоит отложить принятие важных решений, так как в этот период могут наблюдаться нарушения концентрации внимания и снижение когнитивных функций.

В каких случаях обращаться к врачу:

Резкое ухудшение самочувствия. Если вы испытываете сильную головную боль, головокружение, тошноту, боли в сердце или другие тревожные симптомы, немедленно обратитесь к врачу.

Обострение хронических заболеваний. Магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Если вы заметили ухудшение состояния, обратитесь к своему лечащему врачу.

Высокое артериальное давление. Если у вас есть проблемы с давлением, внимательно следите за его показателями во время магнитной бури. При резком повышении давления обратитесь за медицинской помощью.

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Ранее уже сообщалось, что в мае казахстанцы отмечают сразу три праздника.

1 мая 2025 года – Праздник единства народа Казахстана.

7 мая 2025 года – День защитника Отечества.

9 мая 2025 года – День Победы.

О том, как отдохнут казахстанцы в мае, можно прочитать по ссылке.