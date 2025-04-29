Что есть, чтобы похудеть

Большинство время от времени стараются придерживаться диеты. Однако не существует единой диеты, которую диетологи считают "самой здоровой". Зато есть рекомендации в части продуктов, употребление которых эксперты называют оптимальными для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что ни один продукт не станет волшебным средством для контроля веса, но некоторая еда поможет поддержать положительную динамику в борьбе за стройную фигуру.

Яблоки

Эти фрукты содержат мало калорий, много клетчатки и способствуют снижению веса. Также они содержат много воды, она составляет до 85% их веса, это помогает умерить аппетит и не слишком нагружать организм калориями.

Спаржа

Нежные стебли спаржи содержат мало жира и калорий, зато богаты растворимой и нерастворимой клетчаткой. Оба типа помогают чувствовать сытость между приемами пищи.

Авокадо

Калорий авокадо содержат много, но это не означает, что они станут катализатором набора лишнего веса. Употребление плода позволит дольше чувствовать сытость, а значит меньше съесть другой еды в течение дня.

Брокколи

Брокколи полезны для снижения веса, так как вода составляет более 90% из состава. Остальные 10% отводятся на углеводы, белки и немного жира. Вводить в рацион овощ надо постепенно, так как брокколи повышает вероятность газообразования в кишечнике.

Морковь

Включение в рацион богатой клетчаткой моркови помогает снизить аппетит. Сырая морковь среднего размера на 88% состоит из воды и содержит всего 25 калорий.

Творог

Творог богат белком, который помогает сдерживать аппетит и нормализовать гормоны, связанные с аппетитом и пищеварением.

Яйца

Яйца – отличный способ начать день, если есть намерение сбросить лишние килограммы. Они, как отмечено в публикации издания РБК Life, низкокалорийны и полны белка, который дольше переваривается, оставляя чувство сытости и снижая вероятность переедания во время следующего приема пищи.

Чечевица и другие бобовые

Чечевица, нут, фасоль и горох принадлежат к семейству бобовых. Употребление примерно одной порции в день этих питательных семян поддерживает ощущение сытости, помогает держать вес под контролем.

Грибы

Грибы можно добавить в яичницу при приготовлении блюда. Они станут хорошей частью рациона для желающих похудеть. Грибы придают еде пикантный вкус, отличаются низким содержанием жира и калорий, позволяя чувствовать сытость.

Овес

Люди, которые регулярно едят вареную овсянку, имеют меньший риск набрать лишний вес. Чашка вареной овсянки содержит лишь 160 калорий и почти 4 г растворимой клетчатки, называемой бета-глюканом, которая вызывает чувство сытости и подавляет желание переедать.

Предпочтение надо отдавать цельнозерновой крупе, а не хлопьям, в ней сохраняется больше полезных веществ.

Орехи

Несколько исследований наблюдательного характера показали, что регулярное употребление орехов не ведет к увеличению веса и даже, наоборот, может предотвратить его. Фаворитом для желающих похудеть должен стать грецкий орех. Он богат полезными жирами, в частности содержат большое количество альфа-линоленовой кислоты – жирной кислоты омега-3 растительного происхождения, которая может стимулировать более быстрое сжигание жира.

Груши

В груше есть много полезных веществ, которые насыщают организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Также она помогает пищеварению, здоровью сердечно-сосудистой системы и снижает риск развития диабета. В груше много растворимой и нерастворимой клетчатки, которая улучшает пищеварение, поддерживает регулярную работу кишечника. Еще клетчатка замедляет процесс пищеварения.

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