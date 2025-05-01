Фитнес в халате: как худеть от домашних дел

Фитнес-тренер Ирина Тарасенко уверенно заявляет и поддерживает всех домохозяек. Работа по дому не только крайне важна, но еще и полезна для фигуры. О том, сколько калорий можно потратить и какие мышцы подтянуть при той или иной работе по дому – в материале Zakon.kz.

Генералим

Конечно же, на праздниках и выходных так и тянет погенералить. Эта активность очень бодрая – ведь надо залезть и на верхние полки и под шкафы, все протереть и вычистить, перебрать одежду.

Так, если вы моете посуду, окна, стараетесь удалить пятна со стен, моете сантехнику, работают и нагружаются бицепсы и трицепсы, предплечье. При мытье окон задействуются еще и мышцы верхней части тела, включая трапециевидную.

Кроме того, продолжает специалист в разговоре с АиФ, такая работа может стать и кардионагрузкой, если выполнять ее быстро, из-за чего повышается количество сердечных сокращений.

Если вы моете посуду стоя, то тратите около 80 ккал. В случае если предполагается какое-то передвижение при этом, например, надо сходить от раковины к столу и обратно, сожженных калорий будет уже больше – 88. При мытье окон можно потерять до 140 ккал. Столько же уйдет и при активном мытье сантехники.

Еще много мышц работает во время мытья полов – задействуется весь корпус, плечи, пресс, спина. Включаются в процесс и ноги в момент присяда. Трата калорий во время этой работы – 67 ккал.

Пресс, поясница и икроножные мышцы – именно они работают при разборе вещей, которые лежат на верхних полках. Если вы убираетесь с помощью пылесоса, то подключаются ноги, спина, руки. Во время такой манипуляции горит 123 ккал.

Уже при мытье стекол и зеркал работают плечи, руки и пресс.

Глажка

Если вы хотите погладить вещи, то и это не проходит даром для вашей фигуры. Если выполнять глажку сидя, потратите 20 ккал, если стоя – 35 ккал. При этом активно работать будут спина и руки.

При замене штор на окнах вы проработаете мышцы-стабилизаторы, плечи и руки. А еще сработаете и на баланс.

В заключительной части тренер дает важный совет.

"Чтобы уборка не стала болезненной манипуляцией, стоит подготовиться к ней заранее – сделать легкую разминку и суставную гимнастику. Тогда тело будет подготовлено к физическим нагрузкам".

Если работаете стоя, следите за тем, чтобы осанка была ровной, иначе рискуете перенапрячь спину. Поднимая ведро с водой или таз, не делайте это на прямых ногах и в наклоне – лучше использовать небольшой присяд.

"И во время уборки важно следить за тем, чтобы не было резких движений – не надо перекручиваться, двигаться слишком быстро. Если во время домашних хлопот появилось ощущение, что что-то затекло, заболело, занемело, надо аккуратно растянуться". Ирина Тарасенко

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