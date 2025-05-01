Фитнес в халате: как худеть от домашних дел
Генералим
Конечно же, на праздниках и выходных так и тянет погенералить. Эта активность очень бодрая – ведь надо залезть и на верхние полки и под шкафы, все протереть и вычистить, перебрать одежду.
Так, если вы моете посуду, окна, стараетесь удалить пятна со стен, моете сантехнику, работают и нагружаются бицепсы и трицепсы, предплечье. При мытье окон задействуются еще и мышцы верхней части тела, включая трапециевидную.
Кроме того, продолжает специалист в разговоре с АиФ, такая работа может стать и кардионагрузкой, если выполнять ее быстро, из-за чего повышается количество сердечных сокращений.
Если вы моете посуду стоя, то тратите около 80 ккал. В случае если предполагается какое-то передвижение при этом, например, надо сходить от раковины к столу и обратно, сожженных калорий будет уже больше – 88. При мытье окон можно потерять до 140 ккал. Столько же уйдет и при активном мытье сантехники.
Еще много мышц работает во время мытья полов – задействуется весь корпус, плечи, пресс, спина. Включаются в процесс и ноги в момент присяда. Трата калорий во время этой работы – 67 ккал.
Пресс, поясница и икроножные мышцы – именно они работают при разборе вещей, которые лежат на верхних полках. Если вы убираетесь с помощью пылесоса, то подключаются ноги, спина, руки. Во время такой манипуляции горит 123 ккал.
Уже при мытье стекол и зеркал работают плечи, руки и пресс.
Глажка
Если вы хотите погладить вещи, то и это не проходит даром для вашей фигуры. Если выполнять глажку сидя, потратите 20 ккал, если стоя – 35 ккал. При этом активно работать будут спина и руки.
При замене штор на окнах вы проработаете мышцы-стабилизаторы, плечи и руки. А еще сработаете и на баланс.
В заключительной части тренер дает важный совет.
"Чтобы уборка не стала болезненной манипуляцией, стоит подготовиться к ней заранее – сделать легкую разминку и суставную гимнастику. Тогда тело будет подготовлено к физическим нагрузкам".
Если работаете стоя, следите за тем, чтобы осанка была ровной, иначе рискуете перенапрячь спину. Поднимая ведро с водой или таз, не делайте это на прямых ногах и в наклоне – лучше использовать небольшой присяд.
"И во время уборки важно следить за тем, чтобы не было резких движений – не надо перекручиваться, двигаться слишком быстро. Если во время домашних хлопот появилось ощущение, что что-то затекло, заболело, занемело, надо аккуратно растянуться".Ирина Тарасенко
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