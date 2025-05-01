Названа связь алкоголя и семейного счастья

Большинство ждут праздничные выходные. А значит, не исключены и частые застолья. Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко рассказала, как отказ от алкоголя поможет укрепить отношения в семье и создать гармоничную атмосферу в доме, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, алкоголь, снижая самоконтроль и притупляя чувства, высвобождает скрытые обиды и претензии.

Так, в состоянии опьянения люди становятся более раздражительными, вспыльчивыми и склонными к агрессии – даже незначительный повод может перерасти в бурный скандал, а старые раны – открыться с новой силой.

То, что в трезвом состоянии казалось незначительным, под воздействием алкоголя может восприниматься как серьезное оскорбление или предательство. Кроме того, алкоголь может искажать восприятие реальности, заставляя людей видеть мир в негативном свете и подозревать близких в недобрых намерениях.

"Более того, именно в состоянии алкогольного опьянения люди часто говорят и делают то, о чем потом горько сожалеют. Необдуманные слова, обидные высказывания, несправедливые обвинения и даже физическое насилие – все это, к сожалению, нередко становится спутником алкогольных возлияний. Наутро приходит раскаяние, но раны, нанесенные близким, залечить бывает очень сложно. Доверие рушится, а отношения становятся напряженными и болезненными". Татьяна Клименко

Продолжая разговор с изданием АиФ, специалист подчеркивает, что отказ от алкоголя, в свою очередь, позволяет создать атмосферу взаимопонимания, уважения и любви.

Трезвые люди лучше контролируют свои эмоции, внимательнее слушают друг друга и способны решать проблемы мирным путем.

"Семейные праздники, проведенные без алкоголя, становятся более душевными и теплыми, наполненными радостью общения и искренними чувствами. Это возможность по-настоящему сблизиться с родными, укрепить отношения и создать счастливые воспоминания, которые будут согревать вас долгие годы". Татьяна Клименко

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