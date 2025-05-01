#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.34
582.07
6.31
Советы

Названа связь алкоголя и семейного счастья

алкоголь, семья, отношения, счастье, врач, здоровье, вред, польза, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 11:52 Фото: pixabay
Большинство ждут праздничные выходные. А значит, не исключены и частые застолья. Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко рассказала, как отказ от алкоголя поможет укрепить отношения в семье и создать гармоничную атмосферу в доме, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, алкоголь, снижая самоконтроль и притупляя чувства, высвобождает скрытые обиды и претензии.

Так, в состоянии опьянения люди становятся более раздражительными, вспыльчивыми и склонными к агрессии – даже незначительный повод может перерасти в бурный скандал, а старые раны – открыться с новой силой.

То, что в трезвом состоянии казалось незначительным, под воздействием алкоголя может восприниматься как серьезное оскорбление или предательство. Кроме того, алкоголь может искажать восприятие реальности, заставляя людей видеть мир в негативном свете и подозревать близких в недобрых намерениях.

"Более того, именно в состоянии алкогольного опьянения люди часто говорят и делают то, о чем потом горько сожалеют. Необдуманные слова, обидные высказывания, несправедливые обвинения и даже физическое насилие – все это, к сожалению, нередко становится спутником алкогольных возлияний. Наутро приходит раскаяние, но раны, нанесенные близким, залечить бывает очень сложно. Доверие рушится, а отношения становятся напряженными и болезненными".Татьяна Клименко

Продолжая разговор с изданием АиФ, специалист подчеркивает, что отказ от алкоголя, в свою очередь, позволяет создать атмосферу взаимопонимания, уважения и любви.

Трезвые люди лучше контролируют свои эмоции, внимательнее слушают друг друга и способны решать проблемы мирным путем.

"Семейные праздники, проведенные без алкоголя, становятся более душевными и теплыми, наполненными радостью общения и искренними чувствами. Это возможность по-настоящему сблизиться с родными, укрепить отношения и создать счастливые воспоминания, которые будут согревать вас долгие годы".Татьяна Клименко

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 11:52
Определен возраст, когда стоит отказаться от алкоголя

Ранее мы рассказывали, что серьезную угрозу для здоровья могут представлять магазинные маринады для шашлыка. Так как нередко маринадами производители скрывают несвежесть мяса, которое теряет естественные запах и цвет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Фитнес в халате: как худеть от домашних дел
Советы
10:54, Сегодня
Фитнес в халате: как худеть от домашних дел
Магазинный маринад для шашлыка может убить здоровье
Советы
10:41, Сегодня
Магазинный маринад для шашлыка может убить здоровье
Тельцы и Стрельцы обречены на богатство с 1 мая
Советы
10:26, Сегодня
Тельцы и Стрельцы обречены на богатство с 1 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: