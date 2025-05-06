Что не стоит употреблять во время завтрака

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что употребление конфет, печенья и других сладостей во время завтрака может стать причиной проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет La Razon со ссылкой на специалиста, утренний прием пищи задает "метаболический тон" на весь день, и от его качества напрямую зависит самочувствие человека.

По мнению Абельяна, большинство сладких продуктов – это ультраобработанная пища, которая искажает механизмы насыщения и усиливает аппетит, способствуя перееданию. При этом они почти не содержат необходимых организму с утра веществ – витаминов, минералов, белков, полезных жиров и сложных углеводов.

Отмечается, что резкие скачки глюкозы в крови после сладкого завтрака могут привести к набору веса, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний и ослаблению иммунной системы.

И все же эксперт не советует полностью отказываться от сладостей.





"Проблема не в том, чтобы съесть печенье время от времени, а в том, чтобы регулярно заменять полноценный завтрак такой пищей", – подчеркнул он.

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