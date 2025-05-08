Как в случае катастрофы избежать нехватку еды
Фото: pixabay
Ученые Мэт Бойд из Adapt Research и Ник Вильсон из университета Отаго нашли способ прокормить города в случае глобальной катастрофы, сообщает Zakon.kz.
Результаты своего исследования они опубликовали в PLOS One.
"Во время глобальной катастрофы, которая нарушит торговые пути, импорт топлива, чтобы выжить населению нужно будет радикально уместить производство еды в городе и вокруг него", – отметил Бойд.
Ученые напомнили, что в городах и пригородах можно разместить:
- огороды;
- теплицы;
- гидропонные фермы;
- мини-пастбища.
По их словам, многие горожане уже сейчас выращивают овощи и фрукты не только около своих домов, но и на балконах и крышах.
Также авторы исследования задались вопросом о том, какие именно культуры оптимально выращивать в условиях апокалипсиса. В итоге они пришли к выводу, что в условиях ядерной зимы в черте города лучше всего выращивать сахарную свеклу и шпинат, а вокруг него – пшеницу и морковь.
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