Как в случае катастрофы избежать нехватку еды

Ученые Мэт Бойд из Adapt Research и Ник Вильсон из университета Отаго нашли способ прокормить города в случае глобальной катастрофы, сообщает Zakon.kz.

Результаты своего исследования они опубликовали в PLOS One.

"Во время глобальной катастрофы, которая нарушит торговые пути, импорт топлива, чтобы выжить населению нужно будет радикально уместить производство еды в городе и вокруг него", – отметил Бойд.





Ученые напомнили, что в городах и пригородах можно разместить:

огороды;

теплицы;

гидропонные фермы;

мини-пастбища.

По их словам, многие горожане уже сейчас выращивают овощи и фрукты не только около своих домов, но и на балконах и крышах.

Также авторы исследования задались вопросом о том, какие именно культуры оптимально выращивать в условиях апокалипсиса. В итоге они пришли к выводу, что в условиях ядерной зимы в черте города лучше всего выращивать сахарную свеклу и шпинат, а вокруг него – пшеницу и морковь.

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