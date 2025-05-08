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Как в случае катастрофы избежать нехватку еды

Овощеводство может прокормить людей в период катастрофы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 04:00 Фото: pixabay
Ученые Мэт Бойд из Adapt Research и Ник Вильсон из университета Отаго нашли способ прокормить города в случае глобальной катастрофы, сообщает Zakon.kz.

Результаты своего исследования они опубликовали в PLOS One.

"Во время глобальной катастрофы, которая нарушит торговые пути, импорт топлива, чтобы выжить населению нужно будет радикально уместить производство еды в городе и вокруг него", – отметил Бойд.


Ученые напомнили, что в городах и пригородах можно разместить:

  • огороды;
  • теплицы;
  • гидропонные фермы;
  • мини-пастбища.

По их словам, многие горожане уже сейчас выращивают овощи и фрукты не только около своих домов, но и на балконах и крышах.

Также авторы исследования задались вопросом о том, какие именно культуры оптимально выращивать в условиях апокалипсиса. В итоге они пришли к выводу, что в условиях ядерной зимы в черте города лучше всего выращивать сахарную свеклу и шпинат, а вокруг него – пшеницу и морковь.

Также проректор по учебной работе Пироговского университета Ольга Милушкина назвала причину съедать 10 кг клубники.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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