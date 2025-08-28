Психологи назвали 7 признаков того, что вы выбрали для отношений правильного человека

В здоровых и любящих отношениях происходит невероятное: стены, которые мы выстроили, чтобы защитить себя, падают, уступая ощущению безопасности и принятию, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в статье Your Tango, когда вы находитесь со "своим" человеком, то позволяете себе свободно делать то, что раньше казалось слишком уязвимым или интимным. Вот семь вещей, которые вы делаете только в отношениях с правильным человеком:

1. Позволять себе злиться

Не надо бояться показать партнеру, что он вас расстроил. Многие женщины не поднимают этот вопрос, поскольку боятся непонимания или того, что партнер уйдет в оборону. Однако не забывайте, что открытая коммуникация сближает, а не отдаляет.

2. Устанавливать свои границы

Когда вы чувствуете себя в безопасности с партнером, вы можете отстаивать себя перед другими, не опасаясь отторжения. Исследования показывают, что люди с надежной привязанностью чувствуют комфорт в выражении своих чувств, потребностей и границ, сохраняя эмоциональное равновесие и находя здоровые способы разрешения конфликтов.

3. Плакать

Быть эмоциональным – нормально. Ваш партнер ценит вашу человечность и хочет поддержать вас в трудные моменты, а не осуждать.

4. Быть уязвимой

Правильный человек создает так называемую безопасную базу. Это фундамент доверия, который позволяет вам исследовать, рисковать и сталкиваться с аспектами себя, которых вы обычно избегаете.

5. Быть неопрятной

Возможность показать себя в обыденном виде – это проявление доверия и близости. "Правильные" партнеры ценят такие моменты, потому что чувствуют, что их впускают в личное пространство.

6. Болеть

Если вы можете быть уязвимой даже в такие моменты, это знак глубокого доверия. Исследования показывают, что реакция партнера в такие моменты является критическим тестом на безопасность отношений.

7. Проявлять нежность публично

Когда отношения здоровы, публичные проявления любви чувствуются естественными, а не навязчивыми или неудобными. Вы не показываете чувства для аудитории, а просто выражаете то, что существует между вами.

