Пять идеальных кошек для дома

Чаще всего причинами для того, чтобы не заводить кошек, являются аллергия, наличие собаки, высокие цены на породистых животных, сложности в уходе. Также еще некоторые кошки превращают в когтеточку ковры, стены и мягкую мебель, сообщает Zakon.kz.

Но специалисты назвали пять пород кошек, с которыми подобные проблемы могут возникнуть с наименьшей вероятностью.

Рэгдолл

Считается одной из самых ласковых пород. Такие питомцы любят находиться возле домочадцев. Им нравится играть и обниматься с хозяином, при этом рэгдоллы не очень активны. Они так спокойны и любвеобильны, что позволяют носить себя, обмякая на руках у хозяина. Ковры или вазы на полке их не особо интересуют.

Фото: pixabay

Бирманская кошка

Известна нежным и ласковым характером. Достаточно общительные животные любят проводить время рядом с хозяевами, но не отвлекают их во время работы или других дел. У них сбалансированный темперамент и развитый ум, к тому же они понимают границы дозволенного.

Фото: pixabay

Персидская кошка

Пушистые питомцы с выразительной приплюснутой мордой не так просты в содержании: за их шерстью требуется постоянный уход, а во сне "персы" порой храпят. К тому же им необходимо внимание. При этом такие кошки предпочитают спокойную и предсказуемую обстановку. Маловероятно, что питомец будет регулярно проводить разведку на обеденном столе или устроит "инвентаризацию" в холодильнике.

Фото: pixabay

Гималайская кошка

Порода напоминает персидскую, но у ее представителей голубые глаза и окрас колор-пойнт (светлое тело с более темными лапами, мордой, ушами и хвостом), что больше характерно для сиамских кошек. Обычно у них мягкий характер, но более активный, чем у "персов". Такие питомцы, как отмечено в публикации РБК Life, могут довольно долго бегать за игрушкой, но шкодить и драть обои – несвойственное им развлечение.

Фото: wikimedia/Cindy See

Селкирк-рекс

Таких кошек легко узнать благодаря кудрявой шерсти и широкой морде. В их роду тоже были персидские кошки, поэтому представители породы очень нежные, терпеливые и послушные. Они любят, когда их держат на руках и гладят. Селкирк-рексы не такие умные, как бирманцы, но это не означает, что они гиперактивны. Питомцы легко адаптируются к жизни в квартире, социальны и могут ужиться с другими кошками.

Фото: wikimedia/Heikki Siltala

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