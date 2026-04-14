Названы пять самых "больных" пород кошек
По ее словам, кошек породы персидская, мейн-кун, скоттиш-фолд, британец, сфинкс она видит на приеме чаще остальных.
"Потому что селекция закрепила в них не только красоту, но и генетические мины замедленного действия", – пояснила ветеринар.
Далее она подробнее рассказала, какие заболевания присущи перечисленным породам кошек.
Персидские и экзотические кошки
Плоская морда – это не мило, это брахицефалия, утверждает эксперт. Их глазам свойственно слезоточение и инфекции. Требуется ежедневное промывание. Зубам свойственна скученность, отсюда – гингивит (воспаление десен), требуется чистка три раза в неделю.
Также они могут храпеть из-за суженных носовых проходов и затрудненного дыхания.
Мейн-куны
Они могут страдать гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП): стенки сердца утолщаются без симптомов.
Кроме того, у них выявляют:
- дисплазию суставов, отсюда – хромота и боли;
- поликистоз почек.
Мейн-кунам нужно ежегодно проводить эхоКГ и рентген суставов, а после 5 лет – УЗИ почек.
Шотландские вислоухие
"Милые ушки – результат мутации хряща, той самой, что разрушает суставы", – пишет Анастасия Нечипуренко в Instagram.
Этой породе свойственна остеохондродисплазия, когда хрящ не формируется нормально и происходит деформация суставов, негнущийся хвост.
И это не лечится. За этим нужно только следить: рентген, хондропротекторы и др.
Ветеринар также не рекомендует скрещивать двух вислоухих кошек.
Британские короткошерстные
По словам ветеринара, снаружи они выглядят крепкими, а внутри – три тихих бомбы. ГКМП: сердце увеличивается, пока не откажет. Ожирение: генетическая склонность. Отсюда – склонность к диабету и артриту. А еще у этих кошек, как правило, группа крови В, что критично при переливании, поэтому специалист рекомендует сразу ее определить.
Британцам требуется ежемесячный контроль веса, ЭхоКГ раз в год, контроль за питанием.
Сфинксы
"Нет шерсти – нет защиты. Кожа работает за двоих", – пишет ветеринар.
Этим кошкам присущи:
- дерматиты: скопление кожного сала ведет к скоплению бактерий;
- высокий кардиологический риск;
- переохлаждение зимой, ожоги летом.
Эксперт рекомендует купать сфинкса ежедневно, поддерживать дома температуру 22-25 C°, выносить на солнце только с защитой, раз в год – ЭхоКГ.
"Селекция – это сделка с генетикой. Закрепляя внешность, заводчики закрепляют гены болезней... Беспородные здоровее не потому, что "крепче", – их генетический пул шире, дефектные гены не накапливаются", – пояснила Анастасия Нечипуренко.
