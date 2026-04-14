Советы

Названы пять самых "больных" пород кошек

шотландская вислоухая кошка. Фото: wikimedia. Дата: 14.04.2026
Среди животноводов давно распространено мнение о том, что породистые домашние животные чаще подвержены различным болезням и патологиям, чем обычные. Алматинский ветеринар Анастасия Нечипуренко перечислила породы кошек – частых клиентов зооврачей, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, кошек породы персидская, мейн-кун, скоттиш-фолд, британец, сфинкс она видит на приеме чаще остальных.

"Потому что селекция закрепила в них не только красоту, но и генетические мины замедленного действия", – пояснила ветеринар.

Далее она подробнее рассказала, какие заболевания присущи перечисленным породам кошек.

Персидские и экзотические кошки

Плоская морда – это не мило, это брахицефалия, утверждает эксперт. Их глазам свойственно слезоточение и инфекции. Требуется ежедневное промывание. Зубам свойственна скученность, отсюда – гингивит (воспаление десен), требуется чистка три раза в неделю.

Также они могут храпеть из-за суженных носовых проходов и затрудненного дыхания.

Мейн-куны

Они могут страдать гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП): стенки сердца утолщаются без симптомов.

Кроме того, у них выявляют:

  • дисплазию суставов, отсюда – хромота и боли;
  • поликистоз почек.

Мейн-кунам нужно ежегодно проводить эхоКГ и рентген суставов, а после 5 лет – УЗИ почек.

Шотландские вислоухие

"Милые ушки – результат мутации хряща, той самой, что разрушает суставы", – пишет Анастасия Нечипуренко в Instagram.

Этой породе свойственна остеохондродисплазия, когда хрящ не формируется нормально и происходит деформация суставов, негнущийся хвост.

И это не лечится. За этим нужно только следить: рентген, хондропротекторы и др.

Ветеринар также не рекомендует скрещивать двух вислоухих кошек.

Британские короткошерстные

По словам ветеринара, снаружи они выглядят крепкими, а внутри – три тихих бомбы. ГКМП: сердце увеличивается, пока не откажет. Ожирение: генетическая склонность. Отсюда – склонность к диабету и артриту. А еще у этих кошек, как правило, группа крови В, что критично при переливании, поэтому специалист рекомендует сразу ее определить.

Британцам требуется ежемесячный контроль веса, ЭхоКГ раз в год, контроль за питанием.

Сфинксы

"Нет шерсти – нет защиты. Кожа работает за двоих", – пишет ветеринар.

Этим кошкам присущи:

  • дерматиты: скопление кожного сала ведет к скоплению бактерий;
  • высокий кардиологический риск;
  • переохлаждение зимой, ожоги летом.

Эксперт рекомендует купать сфинкса ежедневно, поддерживать дома температуру 22-25 C°, выносить на солнце только с защитой, раз в год – ЭхоКГ.

"Селекция – это сделка с генетикой. Закрепляя внешность, заводчики закрепляют гены болезней... Беспородные здоровее не потому, что "крепче", – их генетический пул шире, дефектные гены не накапливаются", – пояснила Анастасия Нечипуренко.

Ранее ветеринар назвал породы собак, которые болеют чаще остальных.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
