Как понять, что кошка серьезно болеет

Кошки редко показывают, что им плохо. Они могут мурлыкать, гулять по дому как ни в чем не бывало и много спать – и при этом чувствовать себя неважно. В отличие от собак кошкам труднее "сказать" хозяину о своем самочувствии, сообщает Zakon.kz.

Эксперты собрали семь признаков, которые помогают понять, что кошке нездоровится.

Кошка начала худеть

Если вы вдруг замечаете, что кошка теряет вес, это тревожный знак. Особенно если при этом она продолжает хорошо есть или даже ест больше обычного. Это может быть симптомом гипертиреоза – заболевания щитовидной железы, при котором сбивается обмен веществ.

Также вес может уходить при хронических воспалениях, проблемах с ЖКТ, диабете или онкологии. Проверьте наличие здорового жирка не только на животике, но и на бедрах и лопатках. Если заметили похудение – срочно к врачу.

Кошка перестала есть

Резкое снижение интереса к еде почти всегда связано с физическим дискомфортом. Причину так просто не отыскать: у кошки может быть воспаление десен или серьезное заболевание почек и печени.

Иногда кошка продолжает подходить к миске, но долго нюхает корм и уходит – это явный знак, что еда ее привлекает, но есть больно или неприятно. Не надейтесь, что "проголодается и поест", – у кошек долгое голодание может привести к проблемам с печенью. Кошка отказывается от еды сутки – это уже повод обратиться к ветеринару.

Повышенная жажда

Кошки действительно умеют экономить воду, особенно если питаются влажным кормом. Но если вдруг вы заметили, что стали подливать воду в миску чаще, это может быть симптомом заболевания.

Постоянная жажда у кошек, как и у людей, может говорить о проблемах с почками или о диабете. Параллельно следите за лотком. Если заметили изменения, это повод обратиться к ветеринару и сдать анализы.

Изменилось поведение

Кошка начинает мяукать по ночам, стала раздражительной или, наоборот, слишком вялой и отстраненной, перестала будить вас по утрам, больше не хочет играть с любимыми игрушками – повод пойти к ветеринару. Подобные изменения в поведении редко происходят без причины. Кошки обожают устоявшиеся привычки, и резкое изменение поведения явно говорит о том, что кошке нездоровится.

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Кошка тяжело дышит

В отличие от собак у кошек нет привычки "дышать с языком" даже в жару или после игры. Такие симптомы могут говорить о нехватке кислорода из-за проблем с легкими, сердцем или кровью. Часто такое дыхание сопровождается тревожным взглядом, напряженным телом, возможна синюшность слизистых. Как отмечено в публикации РБК Life, с таким состоянием нужно срочно идти к врачу.

Кошка перестала ухаживать за шерстью

Здоровые кошки могут тратить часы на вылизывание шерсти, и, если вдруг перестают это делать, значит, им что-то мешает. Это может быть физическая слабость, болезненность, боли в суставах или ротовой полости. Иногда причина проще – стресс, депрессия, изменение обстановки. Но если шерсть стала слипшейся, жирной, с перхотью, это прямой сигнал, что нужно кошке помочь.

Кошка постоянно спит

Кошки действительно много спят, особенно днем. Но если вы заметили, что животное спит больше обычного, не реагирует на ваше возвращение домой или пропускает завтрак, это может быть тревожным симптомом. Такое состояние часто указывает на воспалительные процессы, инфекции или просто плохое самочувствие.

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