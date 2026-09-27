Что происходит с организмом, если постоянно поздно ложиться

Привычка поздно ложиться спать может нарушить выработку важных для организма гормонов и сказаться на самочувствии, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь речь идет о кортизоле, мелатонине и гормоне роста, рассказала порталу "Абзац" эндокринолог Мария Мостовая.

По словам врача, кортизол необходим организму для адекватной реакции на стресс и помогает сохранять бодрость. Его уровень начинает повышаться под утро, а недостаток может проявляться разбитостью, медлительностью и трудностями с пробуждением.

Поздний отход ко сну также может влиять на выработку мелатонина, который регулирует сон и обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, во время сна вырабатывается гормон роста, участвующий в обновлении клеток. Его недостаток, по словам Мостовой, может ускорять процессы старения и способствовать развитию возрастных заболеваний.

Эндокринолог рекомендует ложиться спать не позднее 23:00. Период с полуночи до 05:00 она назвала наиболее важным для выработки гормонов.

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