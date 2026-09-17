В Казахстане назвали главное правило получения удостоверения личности в 16 лет
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 17 сентября 2026 года, напомнили, когда в Казахстане необходимо подавать заявку на получение удостоверения личности, сообщает Zakon.kz.
Изначально с вопросом к специалистам обратился житель страны.
"Через несколько дней мне исполнится 16 лет. Могу ли я заранее подать заявку на изготовление удостоверения личности, чтобы получить его в день моего рождения?" – спросил казахстанец.
В корпорации ответили отрицательно.
"Подать заявку на удостоверение личности можно только по достижении 16-летнего возраста. При этом обязательно присутствие одного из родителей".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
15 сентября сообщалось об основных этапах первичной регистрации транспортных средств, приобретенных у официальных дилеров на территории Казахстана.
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